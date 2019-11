Cine e Adina Vălean, viitorul comisar european al României. Eurodeputat influent, soţia lui Crin Antonescu. A redus tarifele pentru traficul de net

Adina Vălean (51 de ani), este membru al Parlamentului European din 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană. Adina Vălean a fost deputat în Parlamentul României în legislatura 2004-2008, ales pe listele PNL, dar la data de 30 noiembrie 2007 a demisionat pentru a pleca la Bruxelles.

Până în 1997, Adina Vălean a fost profesor de matematică. În 1997, a devenit director pentru relaţia cu Direcţiile Judeţene pentru Tineret şi Sport în Ministerul Tineretului şi Sportului, condus la acea vreme de Crin Antonescu, care ulterior i-a devenit soţ. Din 1999 până în 2001 a lucrat în organizaţii non-guvernamentale, ca director de programe al Asociaţiei Române pentru Libertate şi Dezvoltare şi ca director general al Fundaţiei “Institutul pentru Liberă Iniţiativă”. S-a înscris în PNL în 1999.

Între 2014-2017, Adina Vălean a fost vicepreşedinte al Parlamentului European, din partea Grupului Partidului Popular European (PPE). A fost membru al Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie şi membru al Delegaţiei pentru relaţiile cu Statele Unite ale Americii, precum şi membru supleant în Comisia pentru comerţ international.

Adina Vălean a fost raportor pe Facilitatea de Conectare a Europei (2013), un mecanism prin care UE a alocat peste 33 de miliarde de euro proiectelor de producere şi transport de energie. Din această sumă, României i-a revenit 1.75 de miliarde de euro!

A făcut rocada cu Crin Antonescu

Toamna trecută, Adina Vălean anunţa că nu mai candidează pentru un nou mandat de europarlamentar. „E o decizie personală, nu e nimeni de neînlocuit. Am stat destul de mulţi ani la Bruxelles şi vreau să mai fac şi altceva”, a spus Adina Vălean, întrebată de Adevărul de ce nu mai candidează pentru un nou mandat, in condiţiile in care conduce o comisie din Parlamentul european, mai exact Comisia de Mediu.

Motivul era altul: soţul său, Crin Antonescu, se înscrisese în cursa internă din PNl pentru un m,andat de europarlamentar, deci nu puteau pleca în cuplu la Bruxelles. Ulterior, conducerea PNL l-a scos de pe lista pentru alegerile europarlamentare pe Crin Antonescu, însă i-a oferit un loc eligibil soţiei sale, Adina Vălean. Conform analizelor sociologice, Crin Antonescu ar fi tras în jos lista PNL pentru europarlamentare.