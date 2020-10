Ce spune medicul Rafila despre colegul său de partid, Daniel Ghiţă, avocat al nepurtării măştii: „Este un om de bună credinţă”

“Nu am coordonatele domnului Ghiţă, dar cu siguranţă voi avea ocazia în perioada următoare să putem să stăm de vorbă. Sunt convins că e un om de bună credinţă. Buna credinţă trebuie să aibă o corelaţie cu acceptarea regulilor unui joc şi chiar dacă ne place sau nu, dacă credem sau credem mai puţin în problematica acestei infecţii cu noul coronavirus până la urmă sunt convins că domnul Ghiţă va respecta prevederile legale în ceea ce priveşte utilizarea măştii şi lucrul acesta îl va proteja şi pe el şi pe cel din apropierea lui”, a declarat Alexandru Rafila, miercuri seară, la Digi24.

Conform lui Alexandru Rafila, colegul Daniel Ghiţă îşi poate exprima părerea despre purtarea măştii fără să fie îngrădit, dar atât timp cât, „din respect pentru lege”, poartă masca, nu există nicio problemă.

“Una este libertatea de expresie şi altceva este modul în care te comporţi. Domnul Ghiţă îşi exprimă părerea, trebuie să o respectăm, pentru că nu avem niciun motiv să nu o respectăm, să-l ascultăm, face parte dintr-un mecanism democratic. Dacă dânsul îşi exprimă această opinie, dar din respect pentru lege poartă mască, nu cred că e niciun fel de problemă”, a adăugat el.



Alexandru Rafila a fost presat în continuare de jurnalistul Digi24, fiind întrebat cum îşi justifică decizia de a se înscrie într-un partid care primeşte oameni care militează împotriva purtării măştii.

„Nu ştiu dacă ăsta este motivul pentru care oamenii au o opţiune politică, de exemplu, de stânga. În ultima perioadă, încercarea de demonizare a mişcării de stânga din România, pentru că, vrem, nu vrem, e reprezentată de PSD, nu face bine democraţiei în primul rând şi nici jocului politic. Să zicem că PSD nu ar exista şi nu ar fi existat o alternativă de stânga în România. Credeţi că era un lucru favorabil democraţiei? Personal, nu cred”, a răspuns medicul.



„Motivul pentru care am intrat în acest partid este că eu mă conduc după adevăr, principii profesionale şi etice. Dacă o să acceptăm acest lucru, o să reuşim să schimbăm clasa politică şi percepţia despre politică. Cea mai frecventă acuzaţie pe care am primit-o după ce am anunţat opţiunea mea politică a fost că m-am dus în Parlament ca să mă căpătuiesc, să-mi reprezint interesele personale sau a câtorva persoane care au un anumit obiectiv. Lucrul ăsta este generat de ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, când mulţi dintre oamenii care au intrat în politică au intrat exact pentru acest motiv. Dumneavoastră şi publicul larg ar trebui să ne dea ocazia să demonstrăm că nu este aşa şi că putem să avem o opinie măcar puţin mai favorabilă pentru cei care ajung în Parlament”, a adăugat Alexandru Rafila.

Declaraţiile lui Alexandru Rafila vin după ce, luni, preşedintele PSD Marcel Ciolacu i-a luat apărarea luptătorului Daniel Ghiţă, care figurează pe listele PSD pentru alegerile parlamentare. Liderul social-democraţilor a susţinut că Parlamentul trebuie să reprezinte pe toată lumea şi că Daniel Ghiţă are dreptul la opinie şi este „un sportiv respectat”.