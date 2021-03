Ce spune Diana Şoşoacă despre intrarea sa în PSD: „Toate partidele mă vor”

Senatoarea independentă Diana Şoşoacă a râs la declaraţiile lui Marcel Ciolacu, privind o eventuală alăturare a sa cu social-democraţii.

„Eu trebuie să mă înscriu în toate partidele, că toate mă vor. E pe principiul dacă ea nu ne vrea, noi o vrem. Deocamdată mi-e bine independentă şi cred că am reuşit să schimb multe lucruri singură. PSD trebuie să treacă prin schimbări majore, să renunţe la baronii locali, să îşi facă curat în partid cu cei condamnaţi penal, cei care şi-au bătut joc de ţară. Şi mai am o pretenţie de la PSD, având în vedere că au avut majoritate şi au susţinut Guvernul PNL abuziv şi a susţinut acele legi abominabile, le solicit să iasă public şi să îşi recunoască vina, să îşi asume ce s-a întâmplat de un an de zile în România, inclusiv morţi din spitale. În aceste condiţii putem vorbi cât de cât de un partid curat”, a spus Diana Şoşoacă, miercuri, la Parlament.

Senatoarea nu a dorit să comenteze despre propunerile primite, dar întrebată dacă o atrage PSD a răspuns că „Nu!”