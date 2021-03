Ce avere are noul şef al Cancelariei premierului. Sergiu Hossu (PLUS) a declarat zero lei câştigaţi în anul fiscal 2019

Sergiu Hossu are trei terenuri, două fiind în intravilanul municipiului Cluj-Napoca şi unul în Dealu Negru), dar şi trei case (două în Cluj-Napoca şi una în Dealu Negru). În ceea ce priveşte autorurismele, pe numele acestuia sunt două, un BMW din 2010 şi un Volkswagen din 2012).

În ultima declaraţie de avere a noului şef al Cancelariei premierului sunt tablouri în valoare de 10.000 euro, active şi fonduri în valoare de 16.000 euro, acţiuni şi părţi sociale la firme în valoare totală de 456.000 lei.

Hossu a acordat două împrumuturi în valoare de 112.000 lei. Şeful Cancelariei premierului are şi două credite bancare în valoare de 78.800 euro, respectiv 405.000 lei. Suprinzător este faptul că în ultima declaraţie de avere, în care ar trebui trecute veniturile din 2019, Hossu are zero venituri, în timp ce soţia sa are 21.600 de lei pe tot anul menţipnat.

Potrivit declaraţiei de interese, Sergiu Hossu este asociat la mai multe firme. Politicianul a declarat trei contracte de prestări servicii cu Primăria Sectorului 4 Bucureşti (atribuire directă, valoare 32.000 lei/un an), Serviciul de Ambulanţă Cluj (atribuire directă, valabil iunie – decembrie 2020) şi Compania de Apă Turda (atribuire directă, valabil 2019 – 2021, valoare aproximativ 6000 euro).