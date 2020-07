Cazanciuc, despre legea privind carantina şi izolarea: Comisia juridică va dezbate cât este nevoie, iar de sâmbătă e programat plenul

„Cu puţin timp în urmă, am încheiat Biroul permanent. Comisiile au termen azi până la ora 14.00 pentru aviz. Comisia juridică se va reuni la ora 14.00. Prin decizie am stabilit organizarea plenului Senatului, începând de mâine, în fiecare zi, de la ora 12.00, până pe 15 inclusiv. Sigur asta nu înseamnă că vom avea în fiecare zi şedinţă la plen, doar că ne dorim o dezbatere de calitate serioasă. E nevoie de această modificare de program. După cum ştiţi, dezbaterea nu s-a încheiat la acest proiect de lege. Am avut un proiect de lege venit de la Guvern foarte târziu. Ne trimite o lege slabă, ca sa fiu indulgent. E inacceptabil să cerţi Parlamentul că nu face lucruri, când tu trimiţi legi care nu pot fi adoptate”, a afirmat Robert Cazanciuc.

Conform preşedintelui interimar al Senatului, este nevoie de mai multe modificări, e nevoie de competenţe juridice, constituţionale, dar şi medicale.

„Am invitat azi la Comisia juridică să partice la dezbatere CSM, Ministerul Justiţiei şi asociaţiile care se ocupă de protejarea pacienţilor”, a anunţat el, adăugând că e numai vina Guvernului că s-a ajuns în această situaţie.

„Ştiau foarte bine că drepturile omului nu pot fi restrânse prin ordin, de Guvern. Parlamentul s-a mobilizat destul de rapid, dar nu putem să dăm cetăţenilor un act normativ care să nu poată fi aplicat. Nu e o lege doar pentru pandemia de COVID, e o lege cu caracter general, aşa cum îi spune şi titlul, ”măsuri de risc biologic şi epidemiologic”, a subliniat Cazanciuc.