Câţi bani vrea Guvernul să dea partidelor în 2021. Diminuarea bugetului, mimată de actuala coaliţie

162 de milioane de lei este suma de bani propusă de Guvernul României în proiectul de buget pe 2021, cu 18 milioane de lei mai puţin decât în bugetul iniţial de anul trecut, dat fiind că în urma rectificărilor succesive din 2020 formaţiunile parlamentare au ajuns la 250 de milioane de lei. Conform legilor în vigoare, suma alocată anual partidelor politice de la Bugetul de stat este de cel puţin 0,01% şi de cel mult 0,04% din Produsul Intern Brut, ceea ce înseamnă că limitele între care se puteau încadra guvernanţii erau 111 milioane de lei şi 444 de milioane de lei, dat fiind că PIB-ul anunţat de premier este de 1.116,8 miliarde lei.

Conform cifrelor din proiectul de buget al Guvernului, Partidul Social Democrat ar urma să beneficieze în 2021 de 57,2 milioane de lei, din moment ce acesta primeşte cea mai mare sumă datorită rezultatelor electorale de la parlamentare şi locale.

În conturile liberalilor ar putea să intre în anul acesta aproximativ 50 de milioane de lei, în timp ce a treia subvenţie ca mărime ar reveni Uniunii Salvaţi România, adică 15,8 milioane lei. Pe de altă parte, Alianţa pentru Unirea Românilor, care public a anunţat că ar renunţa la aceşti bani, dar care în interior se ceartă pe tema contribuţiilor pentru partid, ar urma să încaseze în acest an 11,8 milioane de lei. Formaţiunea condusă de George Simion şi Claudiu Târziu nu are cum să renunţe la subvenţia pentru partide, aceasta fiind acordată lunar de AEP, dar situaţia poate fi remediată prin schimbarea Legii finanţării partidelor politice.

Beneficiare de subvenţii de la stat mai sunt încă patru formaţiuni politice: PLUS, UDMR, PMP şi Pro România. PLUS, formaţiunea condusă de Dacian Cioloş, primeşte banii separat de USR până când nu există o decizie oficială a instanţei privind fuziunea între cele două partide. Prin urmare, 11 milioane de lei ar urma să intre în 2021 în conturile PLUS, în timp ce UDMR ar urma să primească 9,4 milioane lei. Datorită rezultatelor de la alegerile locale, din moment ce nu au reuşit să intre şi în Parlament, PMP şi Pro România primesc anul acesta 3 milioane, respectiv 2,2 milioane de lei.

Până în prezent, dat fiind că bugetul nu a fost aprobat la timp, formaţiunile parlamentare au primit deja aproximativ 40 de milioane de lei, lunar fiind virate în conturile acestora 1/12 din bugetul pe anul anterior.

Puterea poate umbla la bani

Suma pentru 2021 ar putea fi modificată fie înainte de aprobarea proiectului de buget de către Guvern, dat fiind faptul că actul normativ e pentru moment doar în consultare publică, sau prin amendament legislativ în Parlament, în faza dezbaterilor din comisiile de specialitate. De-a lungul timpului, bugetul de subvenţii pentru partide a mai cunoscut modificări radicale. De exemplu, în 2019, PSD-ul condus de Liviu Dragnea a tăiat cu 140 de milioane de lei, de la 395 de milioane la 255 de milioane de lei, bugetul pentru partide. Schimbarea a fost făcută după ce în plen a trecut un amendament care prevedea dublarea alocaţiilor pentru copii, ceea ce reprezenta o cheltuială suplimentară pentru Guvernul aflat la putere la acea dată, adică Cabinetul Dăncilă.

Liberalii au evitat să discute subiectul finanţării partidelor politice, singurele lor precizări fiind că bugetul din 2021 va fi mai mic pentru formaţiunile parlamentare. „Lucrez la bugetul pentru 2021 şi exact ca în 2020 voi propune economii reale la bugetul de stat prin tăierea cu un procent semnificativ a subvenţiei pentru partidele politice şi în 2021. În 2020, deşi an electoral, am tăiat subvenţia pentru partidele politice cu 30%. Marcel Ciolacu, aşa se fac economii substanţiale la bugetul pentru anul viitor. Nu prin pseudo-demisii din Parlamentul României”, scria pe Facebook premierul Cîţu în ultima zi din noiembrie. Scăderea semnificativă ar fi dacă Guvernul se raportează la suma totală dată partidelor în 2020, dar despre asta liberalii evită să vorbească, pentru că în caz contrar, adică al comparaţiei cu bugetul iniţial pe 2020, scăderea ar fi de doar 10%.

177 de milioane de lei, rambursarea din campanii

În bugetul pregătit de Guvernul Cîţu pentru 2021, Autoritatea Electorală Permanentă ar urma să mai primească şi 177 de milioane de lei pentru a rambursa cheltuielile electorale făcute de partide la ultimele parlamentare, desfăşurate pe 6 decembrie 2020.