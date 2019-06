Cătălin Rădulescu, atac dur la colegii din PSD care se dezic de Dragnea: „V-aţi împărţit pe găşti şi vreţi să luaţi câte o bucată“. De ce cere demiterea lui Birchall

„Voi vorbi, tare şi răspicat: 1. Aţi încercat să faceţi din Liviu Dragnea singurul vinovat pentru scorul obţinut la alegerile europarlamentare, repezindu-vă să ocupaţi funcţii în partid , exact aceiaşi care aţi condus alături de el acest partid; unde eraţi când se luau decizii în CEx ? Nu eraţi voi cei mai buni oratori susţinători ai deciziilor, că doar eram acolo (chiar dacă nu eram membru CEx) şi v-am văzut pe fiecare, sau atunci era bine pentru că interesele voastre personale erau satisfăcute? Păi tu, Oprişane, nu erai? Tu, Zetea, care acum ai devenit un mare critic al modificărilor codurilor penale şi ale legilor justiţiei, nu erai tu oratorul principal care susţineai tot în CEx ? Tu, obraznicule de Negoiţă, îţi aminteşti cum la unul din CEx-uri spuneai cât de mult îl îndrăgeşti tu pe Dragnea, când Mutu, ironic, a spus ca dacă tu îl îndrăgeşti, el îl adoră? Am înţeles acum, v-aţi împărţit din nou pe găşti şi vreţi să luaţi câte o bucată”, a scris Cătălin Rădulescu, la începutul scrisorii sale către colegii social-democraţi.

Rădulescu a cerut demisia tuturor celor care au stat alături de Dragnea, iar acum îl critică.„Toti sunteţi vinovaţi şi trebuia să faceţi un singur lucru, să vă daţi toţi demisiile, să dizolvaţi CEx-ul şi să fie aleşi numai oameni noi care sa conducă acest partid”, a continuat Cătălin Rădulescu în scrisoarea publicată pe Facebook.

În opinia sa, unul dintre principalele motive pentru care PSD a pierdut voturi este că nu au fost date amnistia şi graţierea şi acuză conducerea partidului de „laşitate”. „O cauză a rezultatului alegerlor este laşitatea celor care, deşi conduceau partidul, nu au dat amnistia şi graţierea timp de doi ani şi jumătate, nu au dat codurile în Parlament, nu au făcut o lege prin care să repună în termen revizuirile celor condamnaţi nevinovaţi şi care au schimbat legea răspunderii magistraţilor făcând-o inutilă. În loc să dăm amnistia şi graţierea în 2017 şi să realizăm dreptatea până la capăt, pentru care ne-au votat românii, am stat într-un scandal pe temele justiţiei doi ani şi jumătate; prin aceste lucruri am pierdut aproape un milion de voturi”, completează Rădulescu.

„Cer de asemenea demiterea de urgentă a ministrului justiţiei , care aduce in fiecare zi grave deservicii de imagine partidului şi care a creat nenumărate rumori in cadrul membrilor şi votanţilor Psd atât in scandalul Mazăre , dar şi in discuţiile pe tema secţiei de investigare a procurorilor şi judecătorilor , a numirii şefei secţiei in CSM , a relaţiei neprincipiale cu preşedinta CSM -ului cât şi a cazului fetitei abuzate de un procuror", se mai arată în postarea de pe Facaebook.

