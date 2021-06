Cătălin Predoiu: Guvernul PNL din care am făcut parte nu a avut ca obiectiv ridicarea MCV, pentru că nu era posibil acest lucru în 12 luni

„Guvernul PNL din care am făcut parte aproximativ 12 luni nu a avut ca obiectiv ridicarea MCV, pentru că nu era posibil acest lucru în 12 luni, şi în condiţii de pandemie. Guvernul PNL din care am făcut partea şi-a atins toate obiectivele esenţiale asumate prin programul de guvernare în domeniul Justiţiei. Astfel, când am predat mandatul, la minister se aflau redactate proiectele celor 3 legi ale justiţiei, încă din septembrie 2020, proiectul desfiinţării SIIJ, (trimis la Consiliul Superior al Magistraturii încă din 02.02.2020, c.f programului de guvernare, noi nu am avut obiectiv desfiinţarea pentru că nu aveam majoritate, în programul guvernului scria „elaborare proiect”, îndeplinit), proiectul legii grefierilor, proiectul legii transferării arhivei SIPA de la Ministerul Justiţiei la CNSAS si alte strategii importante elaborate şi puse in dezbatere publică, cum ar fi strategia contra crimei organizate, apropo de ce s-a întâmplat la Arad”, a declarat Cătălin Predoiu pentru PS News.

Fostul ministru al Justiţiei sugerează că actualul deţinător al portofoliului nu a făcut deloc progrese pe marile teme lăsate la minister. „Dacă aceste legi, în special legile justiţiei ar fi fost adoptate până acum, Comisia Europeana ar fi marcat acest lucru în MCV şi pe acest lucru s-a bazat premierul Florin Cîţu când a declarat obiectivul ridicării MCV. Da, obiectivul era fezabil, dacă se adoptau aceste legi până la raport. În acest sens am discutat cu toţi diplomaţii statelor membre UE acreditaţi la Bucureşti încă din septembrie 2020, am avut discuţii cu vicepreşedintele Comisiei Europene Věra Jourová şi comisarul pe Justiţie, Didier Reynders în acelaşi sens. Deci, noi trebuia până acum să adoptăm aceste legi în 2021, când aveam majoritate, pentru că în 2020 nu aveam majoritate, iar proiectele erau elaborate la cheie în Ministerul Justiţiei la data încheierii mandatului meu”, subliniază Cătălin Predoiu, potrivit sursei citate.

Comisia Europeană a anunţat că va continua să monitorizeze evoluţia situaţiei din România, prin intermediul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), în ceea ce priveşte reforma sistemului judiciar şi lupta împotriva corupţiei, până la îndeplinirea obiectivelor.