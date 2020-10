Cătălin Ivan, Cătălin Rădulescu şi Sorin Bota, candidaţi ai PER pentru Parlament. „Masca nu trebuie să fie obligatorie şi nu admitem ca şcoala să fie online”

Sorin Bota, Cătălin Rădulescu şi Cătălin Ivan, candidaţi ai PER. FOTO Captură

Cătălin Rădulescu a avut cel mai dur discurs la adresa PSD „De ce nu am mai vrut să fac parte din PSD. Şi colegii mei s-au delimitat de noul PSD, aşa cum îl numesc ei. Anul trecut şi anul acesta s-au întâmplat multe lucruri. Am început să ne temem că PSD o va lua pe o pantă descendentă. Vreau să le spun românilor adevărul despre ce s-a întâmplat în PSD. Cei care au impus-o pe Dăncilă au fost Ciolacu şi Stănescu. Ulterior, cei doi şi-au propus să distrugă PSD şi tot ce e naţionalist. E deranjant cât vedem aşa-zişi lideri şic er votarea PSD când ei au dat jos Guvernul PSD. În ziua aceea eu eram chestor al parlamentului. Atunci Stănescu, Ciolacu, Manda şi Benea au venit toţi şi au adus câte un parlamentar care urma să voteze demiterea Guvernului PSD. Aceştia sunt trădători. Trebuiau să păstreze partidul la guvernare. Ulterior, noi am constatat că e un blat mzierabil între PSD şi PNL. Ciolacu şi compania au ales să voteze guvernul PNL. S-a impus parlamentarilor PSD să ascundă două legi importante, legea Ţinutului Secuiesc, apoi legea carantinării şi a stărilor de alertă”.

De asemenea, deputat Mitralieră, aşa cum mai e cunoscut, a susţinut că PER e împotriva a numeroase măsuri restrictive. „De pe liste au fost eliminaţi 90% dintre parlamentarii de acum de pe liste. Acum sunt oameni afiliaţi SRI. Toţi care conduc PSD sunt oameni care au făcut cursuri la SRI. Nu au făcut facultăţi la stat, ci la SRI. Cum să mai stăm noi cu ei, noi care suntem patrioţi şi naţionalişti. De am ales echipa PER? Suntem luptători şi vrem să construim. vrem o Românie curată şi ne place să ne exprimăm. Nici eu, nici Pleşoianu, nici Şerban Nicolae sau alţii nu puteam face asta. Noi credem că masca nu trebuie să fie obligatorie. Pot să o poarte cei care au probleme de sănătate. Noi nu acceptăm să se închidă bisericile. Biserica nu e a Guvernului sau a PSD, ci e a poporului. Nu admitem ca bisericile, teatrele, ca sportivii să nu facă sport. Atât timp cât toate mall-urile şi hypermarketurile străine sunt deschise. Nu admitem ca şcoala să fie online. E o bătaie de joc la adresa copiilor noştri. Noi suntem împotriva exportului de lemn românesc.”





Cătălin Ivan a subliniat că sub sigla PER sunt, de fapt, reprezentanţi din 12 partide. Fostul europarlamentar a subliniat că legislaţie din prezent e construită de aşa natură încât să împiedice depunerea candidaturilor de către partidele parlamentare. „Partidele parlamentare trăiesc bine. Sunt partide care în această perioadă în care, ca politician ar trebui să fii solidar, ei au preferat să-şi facă campanii cu zeci de milioane de euro gratis. Noi am cerut la începutul anului şi cerem ca subvenţiile să fie date înapoi, să fie un fond de solidaritate obligatorie”, a declarat Cătălin Ivan.