Cât de bogat e Alexandru Cumpănaşu. Sume exorbitante încasate de la stat. N-a terminat nicio facultate, dar ia bani de la SNSPA. „Avem atâţia proşti cu diplomă“

Potrivit d eclaraţiei de avere publicată pe site-ul Biroului Electoral Central, Alexandru Cumpănaşu are patru apartamente, dintre care trei dintre ele cu o suprafaţă de peste 150 de metri pătraţi. Acesta mai are trei case, mai multe terenuri şi două autovehicule - un Subaru şi un Mercedes.

Cumpănaşu mai are trei credite, dintre care, cel mai mare, de peste 200.000 de lei. La categoria venituri, candidatul la prezidenţiale are alături de soţie nouă salarii care, în total, însumează aproximativ 474.000 de lei, două alocaţii de stat pe numele copiilor, ambele de 3.600 de lei şi două contracte pe drepturi de autor, dintre care unul în valoare de 580.000 de lei pe an la asociaţia pe care o conduce - Asociaţia Pentru Implementarea Democraţiei. La aceeaşi asociaţie şi soţia lui Cumpănaşu primeşte tot din drepturi de autor suma de 310.000 de lei pe an.

Conform declaraţiei de avere, Cumpănaşu a mai primit anul trecut 66.800 de lei de la Asociaţia de Creditare din România şi 120.000 de lei de la Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor De Ridicat şi Recipientelor Sub Presiune, pentru prestare de servicii.

„I-am călcat în picioare pe toţi cei care au terminat Spiru Haret”

Deşi unul dintre cele nouă salarii primite de candidat este de la SNSPA, acesta nu a terminat nicio facultate. Întrebat despre situaţia studiilor sale, Cumpănaşu a avut seara trecută o ieşire nervoasă:

„Nu este o diplomă de licenţă oarecare, pe care o fac toţi proştii în România, la toate universităţile de doi lei. Foarte mulţi dintre cei care au terminat la Spiru Haret în Romania sunt nişte proşti cu diplomă. Avem atâţia proşti cu diplomă în administraţia publica şi în România... Eu cred că un om care îşi termină un executive master are o pregătire mai bună, în afara, decât unul care vine şi spune săru'mana pe la decani şi bagă şpagă la profesori.



Eu i-am călcat în picioare pe toti cei care au terminat Spiru Haret şi care nu mai ştiu să scrie în limba română şi pe cei care în loc să îşi facă treaba acolo, la universităţi, termină pe bandă rulantă tot felul de universităţi de doi bani. Din punctul meu de vedere, da, am studii superioare şi cu mult superioare celor pe care unii dintre ei se laudă ca le-au făcut la Spiru Haret”, a declarat Alexandru Cumpănaşu la Realitatea TV.

Alexandru Cumpănaşu nu a fost cadrudidactic titular şi nici profesor asociat al SNSPA, a precizat miercuri instituţia de învăţământ universitar.

„Având în vedere discuţiile din spaţiul public referitoare la activitatea desfăşurată de Alexandru Cumpănaşu la SNSPA, facemurmătoarele precizări: Alexandru Cumpănaşu nu a fost cadru didactic titular şi nici profesor asociat al SNSPA. Veniturile menţionate în declaraţia de avere au fost obţinute de Alexandru Cumpănaşu în calitate de expert în cadrul proiectului„Consolidarea cadrului pentru creştereacalităţii serviciilor publice şi sprijinirea dezvoltării la nivel local” (SIPOCA 9), implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Direcţia pentru Descentralizarea Administraţiei Publice, în parteneriat cu SNSPA”, a detaliat comunicatul SNSPA.



În 2016, Curtea de Conduri descoperea că Ministerul Afacerilor Interne, pe vrema lui Gabriel Oprea, a achitat din fonduri publice, pe un an întreg, chiria şi cheltuielile ONG-ului AID, condus de Cumpănaşu. Cheltuielile au cuprins şi întreţinerea, deşi contractul încheiat nu prevedea acest lucru.

