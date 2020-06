Candidat PNL pentru o primărie din Olt, odă pentru Ceauşescu: „Un preşedinte patriot! Pe timpul lui «sa» reconstruit România“

"Un preşedinte patriot ! Pe timpul lui sa reconstruit România , am absolvit o şcoala , am obţinut o calificare ,am învaţat ce înseamnă munca, disciplina, bun simţul şi respectul ! De 30 de ani toate astea s-au transformat minciună, nesiguranţă şi a primat doar interesul personal . Azi fiecare este doar pentru el , predomină lupta pentru existenţă şi nepăsarea faţă de aproapele tău . Unii nu mai au limite , lăcomia i-a transformat mostrii , alţii se mulţumesc cu puţinul şi trăiesc cu speranţa că ziua de mâine va fi mai bună ca cea de ieri ! Gânduri bune ,pentru o lume mai bună !", este mesajul lui Stănia, mesaj însoţit de fotografii cu Ceauşescu, potrivit hotnews.ro.