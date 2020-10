Călin Popescu Tăriceanu a demisionat din ALDE şi va candida pe listele Pro România

Tăriceanu nu este singurul care demisionează din ALDE, alături de el aflându-se 21 de lideri judeţeni, precum Varujan Vosganian sau Emilian Frîncu, dar şi unii parlamentari.

”Legea electorală are nişte constrângeri, nu ne permite să mergem pe o fuziune care este sub eticheta Pro România plus ALDE. Va trebui să mergem exclusiv pe lista unui partid şi lista pe care vom merge la alegeri va fi lista Pro România. Acolo vor fi toţi candidaţii. Şi cei care provin din Pro România, şi cei care provin din ALDE. E foarte important ca alegătorii să ştie asta, că atunci când pun ştampila pe Pro România, unii sunt de la ALDE, alţii de la Pro România.” a spus Tăriceanu acum câteva zile, într-un interviu acordat DCNews.

La scurt timp după aflarea demisiei sale, Tăriceanu a intrat în direct la Antena 3, confirmând că toţi demisionarii din ALDE vor candida la alegerile parlamentare pentru Pro România.

„Toţi membrii ALDE care candidează la parlamentare vor fi membri Pro România pentru a putea candida. Pe 8 noiembrie vom avea Congresul ALDE prin care se va decide fuziunea, în aceeaşi zi va fi şi şedinţa Pro România şi după vom funcţiona ca un singur partid. ALDE va rămâne până se va pronunţa decizia definitivă a instanţei pe fuziune” a spus Tăriceanu.

Conducerea ALDE a decis, în 8 octombrie, aprobarea protocolului de fuziune între ALDE şi PRO România. Decizia ALDE de a fuziona cu Pro România va fi validată la Congresul extraordinar care va avea loc în 8 noiembrie.