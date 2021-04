Bugetul Capitalei a căzut la vot în Consiliul General. Conflict între Nicuşor Dan şi Horia Tomescu, viceprimar susţinut de Vlad Voiculescu

UPDATE Consilierii USR-PLUS, conduşi de viceprimarul Horia Tomescu, nu au fost de acord cu bugetul propus de viceprimarul Capitalei, motivul principal invocat fiind faptul că nu ar fi estimate veniturile în mod realist. În spatele uşilor este însă un conflict politic legat de cine poate controla ASSMB, adică spitalele din Bucureşti, putând să numească sau să demită manageri.

Horia Tomescu a fost sprijinit să ajungă viceprimar de Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătăţii. De asemenea, în zilele acestea sunt şi discuţii despre membrii din Consiliile de Administraţie ale spitalelor aflate în subordinea Primăriei Bucureşti, acolo unde Tomescu ar vrea să-şi impună proprii oameni, susţin surse din Consiliul General.

****

Proiectul bugetului Capitalei a fost respins miercuri. Cu o zi în urmă, consilierii generali USR PLUS au anunţat, prin vocea viceprimarului Horia Tomescu, că nu vor vota bugetul Capitalei în forma promovată de primarul Nicuşor Dan. Consilierii sunt de părere că veniturile prognozate sunt exagerate, iar bugetul nu este unul realist. Ei îl acuză pe Nicuşor Dan că le-a interzis accesul la informaţiile pe care se fundamentează bugetul propus şi cer retragerea proiectului.

În replică, primarul general Nicuşor Dan s-a declarat „uluit” în legătură cu scandalul generat pe tema bugetului Capitalei. Edilul a transmis că nu ştie de unde vin neînţelegerile, din moment ce toate discuţiile pe această temă au avut loc.

„Şedinţa de Consiliu General pentru adoptarea bugetului Capitalei pe 2021 este programată miercuri. Am realizat o propunere de buget care a fost gata în 15 martie şi transmisă către consilierii din majoritate. Ăla e bugetul, bugetul de pe 15 martie, cu mici modificări e cel pe care îl avem azi supus votului.

Sunt uluit. Am avut un buget, primarul a discutat cu fiecare din grupurile de consilieri din majoritate, ele au discutat între ele pe această propunere de acum şase săptămâni şi acum venim şi spunem că e un alt buget. Realmente nu se poate aşa ceva. Toate discuţiile care trebuia să aibă loc au avut loc şi au fost extrem de civilizate", a declarat Nicuşor Dan, prezent la şedinţa CGMB de miercuri.

Aurelian Bădescu, fost viceprimar al Capitalei, i-a replicat lui Nicuşor Dan că este „musafir” în primărie.

„Sunteţi musafir aici, musafir sunteţi şi în administraţie. E jenant să aduceţi în faţa bucureştenilor o lipsă de angrenare a celor două părţi care vă sunt alături şi să veniţi în ziua votului cu lipsă de majoritate", i-a replicat Aurelian Bădulescu, fost viceprimar al Capitalei.

Ana Ciceală, consilieră din partea USR PLUS, nu a împărtăşit opinia colegilor săi de partid şi a fost de acord cu votarea bugetului.

PNL a susţinut propunerea de buget

„Avem foarte multe aşteptări şi noi faţă de ceea ce trebuie făcut, dar le putem rezolva lucrând împreună. Facem acest lucru din respect faţă de primar, dar în special din respect faţă de bucureştenii care ne-au acordat voturile, pentru că ei vor să ne apucăm de treabă în Bucureşti", a declarat Diana Mardarovici, consilier PNL în CGMB.

Ea a precizat că Primăria Capitalei a fost preluată într-o situaţie dificilă, cu datorii foarte mari lăsate de administraţia anterioară, iar dacă bugetul nu este aprobat, „nu se pot face plăţile necesare şi elementare pentru funcţionare".

„Sunt multe lucruri de făcut şi nu vă ascund că am pierdut patru ani preţioşi sub administrarea PSD, care a fost interesată de kitsch-uri, de spectacole şi mai puţin de civilizaţie şi dezvoltare. Aproape că am uitat noi, bucureştenii, ce înseamnă un oraş civilizat. Suntem într-o situaţie foarte dificilă, Primăria Capitalei a fost preluată cu datorii foarte mari de la administraţia PSD. Dacă ar avea decenţa, ar tăcea în loc să comenteze eforturile noii administraţii de a corecta greşelile lor. Problemele sunt grave, datoriile sunt istorice. Nu s-a făcut performanţă, s-au cheltuit bani. S-a cheltuit atât de mult, până nu a mai rămas mare lucru", a adăugat consilierul liberal.