Boloş, întrebat dacă România poate pierde bani europeni din cauza Legii avertizorilor de integritate: Va trebui să avem limpezită această problemă

Boloş a fost întrebat, vineri, la finalul şedinţei de Guvern, dacă România riscă să piardă bani europeni dacă legea avertizorilor de integritate intră în vigoare în forma adoptată de Parlament. „Deocamdată acest jalon este în proces de validare cu Comisia Europeană. Sigur că nu este un lucru simplu, având în vedere că există, să zicem, aceste demersuri, care s-au iniţiat inclusiv prin contestarea la Curtea Constituţională. Aici, jalonul şi, să zicem aşa, intrarea în vigoare a legii dacă se va întâmpla aşa cum ea a fost trimisă de Parlament şi Comisia îşi va exprima punctul de vedere cu privire la validarea jalonului şi va considera închis sau îl va considera returnat, atunci noi va trebui să luăm măsurile corespunzătoare pentru că, într-adevăr, pentru cererea de plată numărul doi, cu termen luna octombrie, va trebui să avem limpezită această problemă. Dar deocamdată, până când Comisia nu îşi va spune punctul de vedere, deocamdată, până când legea nu va intra în vigoare, sunt doar presupunerile pe care le avem şi aici desigur că atât Parlamentul are un cuvânt decisiv, dar şi Comisia, cum am spus, poate să formuleze aceste observaţii şi aici decizia este la nivelul statului membru cum aceste observaţii în procesul de validare vor fi puse în aplicare”, a explicat Marcel Boloş, citat de News.ro

Întrebat dacă nu riscă România să primească cu întârziere o tranşă de bani aşteptând un răspuns din partea Comisiei Europene pe validarea unui jalon, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a răspuns: „Acest risc poate să se producă şi să aibă loc când noi, ca răspuns la observaţiile Comisiei, nu am luat, din punctul de vedere al Comisiei, măsurile corespunzătoare. Acum, inclusiv după ce noi am depus cererea sau vom depune cererea de plată numărul doi, există un termen de analiză pentru Comisia Europeană, timp în care mai pot să formuleze astfel de observaţii şi clarificări. Şi dacă în această perioadă de timp Comisia nu este mulţumită, atunci se poate lua decizia suspendării cererii de plată, dar în niciun caz nu am fi în situaţia în care să pierdem aceşti bani. De aceşti bani depinde stabilitatea financiară a României”.

Legea avertizorilor de integritate a fost criticată de societatea civilă şi contestată de USR la Curtea Constituţională, care însă a respins sesizarea. Joi, douăzeci de organizaţii neguvernamentale i-au cerut preşedintelui Klaus Iohannis să ceară Parlamentului reexaminarea Legii privind protecţia avertizorilor de integritate, menţionând că în forma actuală aceasta diminuează mecanismele de protecţie a avertizorilor de integritate.

Raportul Comisiei Europene privind statul de drept consemnază că încă lipseşte un sistem cuprinzător de protecţie pentru avertizorii de integritate. „Pentru mine este foarte important ca această lege care transpune o directivă europeană să fie o lege bună, să transpună directiva nu doar în litera, ci şi în spiritul ei şi să avem o situaţie cu care realmente putem să ne ajutăm în continuare. După părerea mea, orice alt comentariu şi orice altă discuţie sunt premature în această etapă în care ne aflăm acum. Sunt convins că în final vom avea o lege care are o formă bună”, a declarat recent preşedintele Klaus Iohannis, întrebat cum vede legea avertizorilor de integritate atacată la CCR de către USR şi referitor la care procurorul şef european Codruţa Kovesi spunea că ia în calcul să sesizeze Comisia Europeană pentru a activa mecanismul condiţionării fondurilor europene de respectarea statului de drept.