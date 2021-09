Bogdan Aurescu: Apărarea şi securitatea UE trebuie să se realizeze prin intermediul NATO

„Din punctul de vedere al României, cele cinci principii directoare ale UE privind Rusia, adoptate în 2016, trebuie să rămână baza abordării europene. Sprijinim deschiderea manifestată de UE faţă de o colaborare selectivă, adică dialog cu Rusia în domenii de interes pentru UE, precum mediul înconjurător, sănătatea, anumite subiecte de politică externă şi chestiuni multilaterale precum Acordul nuclear cu Iranul. Cuvintele-cheie ale acestei abordări trebuie să fie obiective clare, interese comune, transparenţă (la nivelul UE), unitate şi comunicare strategică. Pe de altă parte, trebuie să menţinem regimul de sancţiuni aplicate Rusiei pentru cazurile de încălcare a dreptului internaţional legate de ocuparea ilegală a Crimeii şi de activităţile desfăşurate în estul Ucrainei. România reiterează cu fermitate necesitatea menţinerii unităţii şi coerenţei UE în relaţia cu Moscova. Este imperativ să ne apărăm valorile, principiile şi interesele fundamentale. Toate acestea trebuie însoţite de o strategie de luptă împotriva dezinformării”, a afirmat Bogdan Aurescu într-un interviu pentru ziarul spaniol El Mundo. De altfel, ministrul Afacerilor Externe este într-o vizită oficială în Spania.

Referitor la sporirea prezenţei militare a SUA în regiune, liderul diplomaţiei de la Bucureşti a precizat: „Cei nouă aliaţi de pe Flancul Estic al NATO au continuat activ să-şi exprime preocupările legate de această regiune, în care expertiza nu le poate fi pusă la îndoială, şi să identifice soluţii care să întărească securitatea transatlantică în ansamblul său. Am explicat aceste aspecte la nivelul NATO, iar din dezbateri au rezultat decizii politice semnificative. Acest efort trebuie să continue, întrucât ameninţarea nu s-a estompat, dimpotrivă chiar, dacă ne gândim la ceea ce s-a întâmplat în aprilie la frontiera de est a Ucrainei şi în Crimeea ocupată. Viitorul Concept Strategic al NATO va trebui să ia în considerare aceste realităţi din regiune, având în vedere că ameninţările din Vecinătatea Estică sunt constante şi reprezintă o componentă importantă a modului în care Moscova îşi proiectează forţa în Marea Mediterană şi în Marea Baltică”.

Pe tema AUKUS, ministrul Afacerilor Externe a punctat că: „Este vorba, cel puţin la o primă analiză, de obiective comune cu Strategia UE pentru Cooperare în Regiunea Indo-Pacificului, lansată în acelaşi timp cu AUKUS. Din punctul de vedere al României, această convergenţă ar putea aduce în viitor perspectiva unei mai mari coordonări între UE şi SUA, alături de partenerii din zona Indo-Pacificului, în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor noastre comune. În general, rolul Europei nu se reduce, ci chiar se consolidează prin coordonarea cu SUA, Australia, UK şi alţi parteneri”.

Bogdan Aurescu a vorbit inclusiv despre consilidarea NATO şi Summitul de la anul viitor de la Madrid. „Cred că trebuie să demonstrăm în continuare că NATO este o alianţă relevantă, care de la crearea sa se adaptează încontinuu la provocările de securitate de pe plan internaţional. În acest an s-a încheiat un amplu proces de reflecţie, cu obiectivul de a determina următorii paşi pentru a consolida Alianţa. Împreună cu celelalte state membre, am definit o serie de priorităţi cu scopul de a adapta şi consolida Alianţa pentru următorii 30 de ani, în cadrul conceptului NATO 2030. Am fost primul ministru de externe aliat care a menţionat necesitatea actualizării Conceptului Strategic al NATO, încă la ministeriala NATO de la finalul anului 2019. Priorităţile noastre în negocierile privind noul Concept Strategic încearcă, printre altele, să continue consolidarea posturii de descurajare şi de apărare a Alianţei, în special pe Flancul Estic, extinderea parteneriatelor, dezvoltarea rolului NATO în domeniul rezilienţei şi menţinerea avansului tehnologic aliat, precum şi să gestioneze provocările pe care le pun tehnologiile emergente şi schimbările climatice. Solidaritatea şi unitatea Aliaţilor, precum şi tăria relaţiei transatlantice sunt elementele-cheie ale unei Alianţe puternice. Summitul NATO de la Madrid va fi fără îndoială un moment important pentru a consolida Alianţa şi pentru a evalua aplicarea priorităţilor de adaptare, ale căror teme centrale ar trebuie să fie legate de viziune pentru viitor şi rezilienţă. România se va implica, de asemenea, într-o manieră activă şi în dezbaterile conceptuale.

În acelaşi timp, dialogul şi coordonarea cu aliaţii sudici în contextul procesului de elaborare a viitorului Concept Strategic, în special cu Spania, reprezintă o direcţie importantă de acţiune pentru ţara noastră şi avem în vedere construirea unei abordări comune, ca o contribuţie comună la negocierea noului Concept Strategic. Suntem, astfel, interesaţi de asigurarea unei mai bune conectări între Flancul Estic şi cel Sudic al Alianţei, prin identificarea obiectivelor şi intereselor comune şi asigurarea unei abordări integrate a celor două flancuri”, a conchis Aurescu.