Barna, invitat la DLAF pentru clarificări în legătură cu activitatea antreprenorială derulată înainte de a intra în politică

„Am spus în numeroase interviuri că sunt complet disponibil şi vreau să clarific orice chestiune legată de activitatea antreprenorială pe care am desfăşurat-o înainte de a intra în politică. În aceste zile solicitarea mea a dat roade şi am primit o invitaţie de la DLAF pentru, şi citez, «furnizarea informaţiilor pe care le deţineţi în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul proiectului» aflat în verificare. Era foarte bine dacă această invitaţie nu s-ar fi lăsat atât aşteptată - am solicitat chiar eu acest lucru încă din campania de la prezidenţiale din 2019, când s-au speculat din păcate enorm de multe neadevăruri în spaţiul public”, a scris Barna, joi, pe Facebook.

Acesta afirmă că speră ca lucrurile să se lămurească cât mai curând.

„Acum sper că odată cu această invitaţie, pe care o voi onora cu încredere, să se lămurească toate aspectele, iar verificarea începută în campania electorală să îşi încheie parcursul şi să scurteze drumul adevărului către lumină. Adevărul, onestitatea şi transparenţa au caracterizat întreaga mea carieră - în politică şi înainte - iar prezenţa mea la DLAF este exact garanţia că asta nu este un slogan, ci un crez”, a mai scris Barna.

În 6 martie 2020, Dan Barna anunţa că sora sa a fost audiată, în cadrul verificărilor deschise de căre Departamentul pentru Lupta Antifraudă, la fosta sa firmă.

În 15 octombrie 2019, jurnaliştii de la Rise Project au scris că Dan Barna, şeful USR, partidul care a iniţiat campania #FărăPenali, „este supervizorul senin al unor fraude şi conflicte de interese cu fonduri UE”. Antreprenorul de succes Dan Barna duce în spate o serie lungă de eşecuri care au costat aproape şase milioane de euro, au afirmat jurnaliştii care au prezentat o investigaţie privind câteva dintre proiectele cu fonduri UE supervizate de prezidenţiabilul USR - Plus.

În 17 octombrie 2019, Departamentul de Luptă Antifraudă a anunţat că face verificări în legătură cu trei proiecte pe fonduri europene în care este implicat Dan Barna.

USR a afirmat, la momentul respectiv, că acestea au mai fost verificate de organismele intermediare şi de autorităţile de management, „care nu au găsit niciun fel de nereguli financiare sau de oricare altă natură".

„Orice verificare şi re-verificare a activităţii mele este binevenită. Am fost şi rămân deschis şi transparent, ca întotdeauna", a spus atunci Dan Barna.

Ulterior, Departamentul de Luptă Antifraudă a făcut precizări în cazul Dan Barna, afirmând că una dintre acţiunile de control vizând proiectele cu fonduri europene în care acesta a fost implicat a fost declanşată anterior anchetei Rise Project şi a respins categoric „orice asociere sau încercare de asociere a activităţii sale cu alte evenimente din spaţiul public”, respectiv campania electorală.