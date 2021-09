Barna: „Florin Cîţu părea un premier reformator la momentul constituirii acestei coaliţii”

„La momentul acela nu îl cunoşteam pe Florin Cîţu anterior, decât din Parlament, ne-am văzut de două - trei ori, ne-am salutat de câteva ori, dar miza în această situaţie a fost faptul că Florin Cîţu părea un premier reformator, mai aproape de nevoia aceasta a României de schimbare, de reformă, percepţie pe care am avut-o cu toţii sau foarte mulţi dintre noi la momentul constituirii acestei coaliţii.

Până la urmă, e o chestiune de competenţă umană de a putea înţelege cum se conduce o coaliţie. Dacă nu îţi respecţi partenerii de coaliţie, nu ai cum să funcţionezi, de fapt de aici vine problema de fond, ideea că acest cabinet e pe nume personal, ori nu poate fi pe nume personal cât el se sprijină pe voturile a trei parteneri şi nu pe ale unuia singur”, a spus Barna luni, la Europa FM.



El a adăugat că a avut o relaţie „civilizată” cu Florin Cîţu, explicând că nu relaţia dintre cei doi a fost cauza crizei guvernamentale.



„Deci nu e o chestiune personală şi nu a fost o chestiune personală niciun moment, însă chestiunea de fond este cea legată de capacitatea de a ne respecta înţelegere. (...) Am înghiţit găluşca atunci (după demiterea lui Vlad Voiculescu - n.r.) şi am spus - pentru responsabilitate, pentru România, clarificăm că eventuala remaniere a unui ministru se face discutând în coaliţie, evaluând activitatea, punând pe masă argumentele şi mergem mai departe în contextul respectiv.

Faptul că în situaţia Stelian Ion dimineaţa ne-am trezit cu programul PNDL, despre care cu două zile înainte discutasem că îl vorbim peste o săptămână cu amendamente şi îl facem să fie credibil, şi miercuri a fost băgat cu forţa împotriva acordului coaliţiei şi după care seara, în loc să clarificăm problema respectivă, am fost anunţat îl va remania pe Stelian Ion, am înţeles că tot ceea ce am semnat noi pentru premier nu însemna nimic, iar acordul din coaliţie l-a privit ca pe o glumă. Rezumatul situaţiei este următorul: avem o coaliţie în care unul dintre parteneri nu mai sprijină premierul. În momentul în care coaliţia propune un nou premier se poate merge mai departe", a conchis Barna.