Aurescu, după discuţiile ministrul de Externe al Ungariei: „Am propus măsuri pentru a uşura tranzitul frontierei”. Ce noi puncte de trecere sunt deschise

„Am discutat despre situaţia de la frontierele noastre, de la frontiera noastră comună şi am propus o serie de măsuri pentru a uşura tranzitul frontierei, având în vedere că sunt anumite momente în care tranzitul este mai dificil, există aglomerări de camioane care trebuie să treacă frontiera şi încercăm să găsim împreună soluţii cum ar fi cele legate de oprirea în timpul week-end-urilor sau a sărbătorilor legale, a traficului peste un anumit tonaj sau în ceea ce priveşte personalul care este alocat de o parte şi de alta a frontierei. Dar chestiunile acestea se discută, evident, şi la nivelul poliţiilor de frontieră”, a declarat Bogdan Aurescu la finalul întâlnirii cu omologul său maghiar.

De asemenea, Péter Szijjártó a anunţat deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei la graniţa cu România. „Este o veste bună că până la sfârşitul anului pregătim deschiderea a două puncte de trecere a frontierei la Dombegyház şi Elek”, a transmis ministrul maghiar de externe.

Bogdan Aurescu a anunţat că schimburile comerciale dintre cele două ţări se află în creştere şi după primele trei luni ale acestui an. „Avem o relaţie economică în creştere. Există anul trecut schimburi de 11 miliarde de euro între România şi Ungaria, care sunt în creştere faţă de anul anterior cu peste 22%. Şi am constatat că această tendinţă de creştere se menţină, pentru că în acest an, în primele trei luni, există deja o creştere cu peste 34% a schimburilor faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021”, a transmis ministrul român de externe.

Aurescu a mai anunţat că în cadrul vizitei pe care o va face în Ungaria la finalul acestui an va fi inaugurată o cameră de comerţ comună româno – maghiară. „Am convenit ca până la finalul anului să finalizăm proiectul Camerei Comune de comerţ româno-ungare, care va avea sediul la Budapesta, iar la sfârşitul lui noiembrie, când voi merge în vizită, împreună, vom inaugura această cameră comună de comerţ. Ea este foarte utilă pentru a promova în continuare schimburile comerciale, pentru a atrage noi investiţii reciproce, pentru a echilibra balanţa comercială care în acest moment este în defavoarea României, dar şi pentru a stimula investiţiile româneşti în Ungaria”, a explicat Bogdan Aurescu.

La rândul său, Péter Szijjártó a declarat că încurajează companii din Ungaria să investească în România, dar şi companiile din România să îşi studieze mediul de afaceri din Ungaria. „Schimburile comerciale anul trecut au depăşit orice record. Aceşti 11 miliarde de euro înseamnă o dimensiune nemaivăzută şi cei 30 la sută creştere care se vede până acum arată aceeaşi traiectorie. Ne bucurăm că Mol, Richter sau OTP, companii semnificative din Ungaria pot contribui semnificativ din ce în ce mai semnificativ la succesul economiei române. În continuare încurajăm companiile din Ungaria să îşi crească investiţiile în România şi încurajăm companiile din România să studieze mediul de afaceri din Ungaria, considerând impozitul pe companie, cel mai mic din Europa, să investească în Ungaria”, a transmis ministrul maghiar de Externe.