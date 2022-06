Aurescu, despre o posibilă vizită a lui Iohannis la Kiev: Vizitele la Kiev se anunţă după ce au loc, nu înainte

Aurescu aminteşte că, în condiţiile actuale, vizitele înalţilor demnitari în capitala Ucrainei au fost anunţate post factum.

„Vizitele preşedintelui şi programul acestuia sunt anunţate doar de către Administraţia Prezidenţială. În al doilea rând, aşa cum aţi constatat deja din multele vizite care deja s-au făcut la Kiev până în momentul de faţă, acestea se anunţă după ce au loc, nu înainte, prin urmare, acesta este comentariul meu la acest moment”, a declarat Bogdan Aurescu, răspunzând unei întrebări, luni seară, la Digi 24, transmite News.ro.

Parlamentarul ucrainean Oleksiy Goncharenko a scris pe Twitter: „Cei trei muschetari. Preşedintele Macron, cancelarul Scholz, prim-ministrul Draghi vor vizita Kievul joi. Şi ca d'Artagnan preşedintele României Iohannis".

The three musketeers. President Macron, Chancellor Scholz, prime-minister Draghi will visit Kyiv this Thursday. And as d’Artagnan President of Romania Iohannis.