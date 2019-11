Andrei Caramitru se ceartă cu colegii din alianţă. Ce îi cere acesta lui Dacian Cioloş

Sper ca politicienii din Renew, în frunte cu Cioloş, să se delimiteze de declaraţiile din ce in ce mai controversate ale lui Macron legate de Rusia. Până acum nu au făcut-o”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.





Fostul consilier al lui Barna i-a solicitat apoi lui Dacian Cioloş, liderul Renew Europe din Parlamentul European (grup fondat de Emmanuel Macron) să explice care este poziţia sa vizavi de Rusia şi China.







„Sunt perfect de acord. E o problema extrem extrem de gravă. USR din câte ştiu are o perspectiva clară. Barna a spus in campanie ca nu putem colabora cu Rusia şi China. Ciolos trebuie sa clarifice urgent. Susţine acordul România-SUA semnat? Susţine ca Rusia este pericol strategic pentru România?



Altfel eu personal am o mare problema. Şi voi comunica in consecinţă. Nu pot fi asociat cu o poziţionare pro-Rusia. Şi - sa fie clar - mesajul asta e scris din poziţia mea de membru al comisiei de politici publice comuna USR-PLUS. E o postare formală asta. O cerinţa directa către Dacian Cioloş”, a mai adăugat Caramitru.





Răspunsul nu a venit de la Cioloş, ci de la Alin Cristian Mituţă, consilier politic al delegaţiei USR PLUS la Parlamentul European, care l-a ironzat pe Caramitru informându-l că putea să afle poziţia PLUS întrebându-i pe europarlamentari sau verificând documentele formaţiunii.







„Dragă Andrei Caramitru, Îmi permit să îţi răspund în calitate de colegi în Comisia de Politici Publice a Alianţei. În primul rând, pe formă, cred că ai fi putut foarte uşor să afli care e poziţia PLUS fie întrebându-ne în comisie, fie întrebând colegii europarlamentari de la USR cu care lucrăm foarte bine în PE, fie verificând orice documente de poziţie ale PLUS, aşa cum este PLUS Acum*, unde e foarte clar cum ne poziţionăm”, a subliniat Mituţă pe Facebook.



„A spus Macron că Rusia nu mai e inamicul alianţei si că ar fi bine legături mai strânse cu Moscova? Asta e nimic. Mai gravă mi se pare declaraţia legată de moratoriul cerut de Putin. A zis la o discuţie cu secretarul general NATO că e o bază pentru discuţii solicitarea lui Putin, care nu trebuie ignorată. Ce a cerut Putin? Să se instituie moratoriu privind instalarea unor sisteme de rachete în Europa.Macron a ajuns un adevărat pericol pentru Europa şi mai ales pentru o ţară ca România sau Polonia.