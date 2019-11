Alianţa USR-PLUS stă pe un butoi de pulbere. „Să mai scape de traseiştii notorii, măcar de cei care au trecut pe la patru partide”

Consiliul Naţional al PLUS a anunţat duminică lansarea unei o scrisori publice adresată membrilor PLUS şi USR referitoare la viitorul Alianţei. În scrisoarea partidul condus de Cioloş cere USR stabilirea unui guvern din umbră, program politic comun, dar şi finalizarea procesului de desemnare a candidaţilor pentru locale până în februarie 2020. Documentul a apărut în contextul în care în USR are loc un vot intern privind oportunitatea demisiei lui Dan Barna din funcţia de preşedinte.

Săgeţile lui Cioloş

Liderul PLUS a ieşit într-o conferinţă de presă în care a trimis mai multe săgeţi către Barna şi USR. „Dacă am fi reuşit să orientăm campania spre proiectul alianţei, care susţine un candidat şi nu doar spre o persoană care a fost şi ţinta apoi a unor atacuri care s-au repercutat şi asupra încrederii unor susţinători ai alianţei, probabil că am fi obţinut un rezultat mai bun şi asta ne dorim să facem pentru alegerile locale”, a afirmat Dacian Cioloş.

Atitudinea PLUS a agitat spritele în interiorul USR, mai mulţi lideri fiind nemulţumiţi de comportamentul colegilor de alianţă. Chiar Barna a ieşit cu un mesaj public în care a taxat strategia lui Dacian Cioloş. „Trebuie să construim cu loialitate între parteneri. Este o valoare fundamentală după care mă ghidez în acţiunea politică. Şi tocmai de aceea nu o să ne împiedicăm în gesturi precum o întrerupere la o conferinţă de presă sau scrisori deschise trimise prin presă”, a transmis pe Facebook Dan Barna.

Fără traseişti

Un alt lider al USR a precizat pentru „Adevărul” că nemulţumirile Uniunii pe tema colaborării cu PLUS sunt foarte mari. În primul rând, celor din PLUS li se reproşează neimplicarea în campania electorală. „Noi eram în stradă să facem campanie pentru Barna, iar ei se ocupau cu şcolile politice. Ar fi bine să mai scape de traseiştii notorii, măcar de cei cu patru-cinci partide. Mai mult, dacă sunt bărbaţi, să se măsoare singuri în sondaje sau să participe singuri la un rând de alegeri”, au precizat surse din conducerea USR.

Liderii USR nu au uitat nici de diferenţa de respectare a votului membrilor în ceea ce priveşte deciziile. Partidul lui Cioloş e considerat un exemplu foarte prost ţinând cont că la europarlamentare a ajuns pe un loc eligibil un candidat care iniţiat era pe locul al 13-lea, aluzie la faptul că Dragoş Tudorache a fost pus până la urmă pe loc eligibil, deşi au fost candidaţi care aveau o susţinere mai mare. „Am fost primii care am făcut listele la europarlamentare prin vot universal al membrilor si acela a fost respectat. La ei votul membrilor a fost cenzurat de un for extern şi un candidat de pe locul 13 a fost propulsat pe locul 3”, susţine un lider al USR.