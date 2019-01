Adrian Năstase: Plecarea Corinei Creţu este o pierdere pentru PSD

„Comisarul Corin Creţu este, pentru oricare dintre partidele care ar fi sprijinit-o, un avantaj, un element benefic. De aceea eu sunt oarecum surprins că PSD-ul a renunţat atât de uşor la Corina Creţu! O ştiu din 1990, ea a avut o traiectorie care a fost legată de PSD în cea mai mare măsură. Am impresia că au fost mai curând chestiuni de ordin personal şi de proastă gestiune a comunicării.

În opinia mea, venirea Corinei Creţu la partidul lui Victor Ponta este un aspect negativ pentru PSD, este o pierdere pe mi-e greu să o cuantific. Pentru că ea are şi notorietate, are şi favorabilitate, are şi relaţii foarte multe. Şi, în plus, dacă este pe lista partidului lui Ponta şi dacă va merge la Bruxelles din partea acestui partid, sigur că va avea o marjă de manevră, în contactele de acolo, în acţiunea de acolo, destul de importantă“, a declarat Adrian Năstase pentru psnews.ro