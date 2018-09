Ponta: Aşa-zisa scrisoare împotriva lui Dragnea nu există. Există doar negocieri între Dragnea şi cei din jur. O să le dea ceva. Vrea să câştige timp pentru dosare

Adevărul: Se vorbeşte de o scrisoare a unor lideri PSD către Liviu Dragnea, în care-i cer să se retragă. Există această scrisoare?

Victor Ponta: E o scrisoare pierdută. În mod normal, ceea ce se întâmplă în PSD ar trebui să fie doar problema PSD, însă vorbim despre partidul care guvernează. În PSD nu mai sunt acele mecanisme democratice. În 2005, liderul istoric Iliescu a pierdut în faţa lui Geoană. În 2010, eu l-am învins pe Geoană. Acum există doar nivelul unu: Dragnea şi ai lui. Domnul Dragnea ar trebui să vorbească despre pesta porcină, un subiect al electoratului PSD. Eu nu cred că votaţii USR sau PNL au porci. Dragnea ar trebui să vorbească despre inflaţie, de ce cumpărm mai puţine roşii cu aceiaşi bani ca anul trecut? Nu se discută despre nevoile celor care au votat. Se discută aşa: Dragnea plus 10-15 oameni din jurul său: dăm amnistia sau nu, le mai dă bani sau nu, le mai dă funcţii sau nu. Aşa-zisa scrisoare nu există. Există un mod de negociere între Dragnea şi cei din jur. O să le dea ceva. Singurul conflict real e cel cu Gabi Firea.

Primarii sunt interesaţi de amnistie şi graţiere?

Nu, nu mi-a vorbit nimeni despre aşa ceva. Nu cred că va apărea nicio scrisoare, nu cred că se va întâmpla nimic. Dragnea nu are suporterii lui, ca Iliescu. Dragnea cumpără. Azi se ceartă cu Bădălău, mâine îi dă ceva. El nu are prieteni. Suportul său vine din împărţirea resurselor. Dragnea împarte resursele statului. Problema e că avem un buget care nu doar că a ajuns la fund, ci se sapă şi mai jos. Guvernul se împrumută cu bani, îi dă, iar oamenii cumpără produse în altă parte, deci ajută economia Bulgariei, Turciei, Chinei şi tot aşa. Aşa e şi cu pesta porcină. Dacă le omori oamenilor porcii şi le dai bani, o lună folosesc acei bani, dar la Crăciun mâncăm carne de porc din Polonia. Deci îi mituiesc pe oameni. Singurul lucru care îl interesează pe Dragnea e să câştige timp până când se rezolvă cu dosarele penale.

Poate ajunge un Viktor Orban al României?

Nu poate. El nu are o ideologie. E greu să spui despe el că e de stânga, că are case pe două străzi şi case în Brazilia, fără să aibă firme private, ci a lucrat tot timpul la stat. Iar firma Teldrum a lucrat numai cu statul, deci nu e nici de dreapta. Spre deosebire de Orban şi de Putin, nu are priză la electorat. Dragnea nu a candidat niciodată la nimic. Dacă ar candida mâine, ar lua 5% sau 8%. Are un idol în Viktor Orban, l-am auzit, le spune colegilor ce face Orban în Ungaria. Dar până şi la Orban s-a umplut paharul. Până şi cei din PPE au votat împotriva lui Orban.

Există şi judeţele unde principalul anagajator e statul

Să luăm judeţul Teleorman, condus de 22 de ani de Dragnea. În 1996, când Dragnea a venit la putere, Teleorman era pe locul 30 între judeţele ţării. Acum e pe ultimul loc. E un model prin care oamenii au fost controlaţi la vot, dar care a dus la subdezvoltare. Acest model s-a extins. Ideea este să lucrezi cu oameni proşti, nepregătiţi, dar obedienţi. Doamna Dăncilă nu are pregătire pentru a fi premier. Doamna Dan nu are legătură cu poliţia, ci poate cu miliţia.

Dvs aţi numit-o prefect.

Mi-a propus-o domnul Dragnea. E fata lui. Şi în vremea lui Cioloş a fost prefect de Teleorman. Aşa a făcut şi cu statul parelel. Aduce vinul şi tăia porcul, iar acum spune de statul paralel. Aşa a fost şi cu tehnocraţii. îi sprijinea, dar la TV îi ataca.

De ce îl atacă pe Maior?

Pe cine să mai atace? Kovesi a plecat, Coldea a plecat. El trebuie să întreţină această minciună că se luptă cu cineva. El nu se luptă cu nimeni. Dacă s-ar fi lupta cu cineva, dosarul Teldrum ar fi ieşit de câţiva ani. În dosarul Belina a fost trimisă în judecată Sevil Shhaideh, deşi ea nici nu ştie unde e lacul,. În schimb, Dragnea locuieşte acolo. Dragnea are protecţie.

Mai are Maior influenţă în PSD?

Nu cred.

V-aţi consultat cu Maior când aţi făcut Guvernul?

E o minciună pe care au demontat-o Crin Antonescu, Daniel Constantin şi Hellvig. I-am chemat la mine acasă şi am pus în faţă o hartă cu ministere. Aveam o înţelegere: PSD jumătate, PNL şi PC altă jumătate. Eu voiam să vină la Finanţe Florin Georgescu, pentru că aveam acord cu FMI. Apoi am împărţit jumătate-jumătate. Ne-am certat pe un singur lucru: că n-am vrut să-l pun pe Dragnea la Interne. Şi Dragne l-a luat deoparte pe Crin.

Îi place acest minister.

Da, că ai acces la „Doi şi un sfert“, care acum e serviciul lui. Aşa am făcut Guvernul. Aşa a ajuns domnul Marga ministru de Externe. USL îşi pregătise miniştrii, îşi pregătise echipa. Acum avem un Guvern foarte slab, cel mai slab. Primarii spun că ne facem de râs când iese Dăncilă la TV. Ce să le spună oamenilor din sat? S-a ajuns din nou la un vârf de cetăţeni plecaţi din ţară. La noi se pleacă ca din Siria. Senzaţia este: nu scăpăm de Dragnea şi de hoţii lui. După ce va pica Dragnea, vor trece mulţi ani până când să reconstruim încrederea.

Cum a ajuns domnul Dragnea şeful PSD?

Ne-a înşelat pe toţi. Dragnea fusese condamnat în primă instanţă, moment în care s-a retras din Guvern, după ce am avut o discuţie cu el. M-a rugat să o pun pe Sevil Shhaideh în locul lui. La distanţă de o lună, am fost eu inculpat în acel dosar în care am fost achitat. Am avut o discuţie cu Dragnea şi i-am spus, Liviu, urmează alegerile, mă retrag, aşa cum şi tu te-ai retras. Cum ar fi să mă duc eu dimineaţă la Curtea Supremă, apoi seara ce fac, merg cu voi în campania electorală? El a spus: da, aşa e, hai să găsim pe cineva. Şi am căzut de acord amândoi că Rovana Plumb e persoana potrivită. El s-a opus, că nu-i place de Rovana. Şi atunci i-am spus să propună pe cineva. A acceptat până la urmă. Apoi am trimis Biroului Permanent demisia, nu am pus-o pe Facebook. Apoi am publicat motivele demisiei. Urma să facem Comitetul Executiv. Domnul Dragnea a umblat la baroni şi le-a proimis că îi va scăpa de dosare. A câştigat promiţând amnistia şi graţierea. Nu s-a întâmplat pentru că domnul Dagnea nu a vrut niciodată să salveze pe alţii, ci să se salveze pe el. Dacă nu avea probleme penale, azi n-ar discuta despre amnistie.

Cum a ajuns Dragnea lângă dvs?

Nu a fost niciodată o chestiune de încredere între noi. Domnul Dragnea a avut rolul de a face ceea ce Mircea Geoană şi eu nici nu voiam, nici nu ne plăcea să facem: gestionarea baronilor locali. Eu nu merg la vânătoare, nu am fond de vânătoare. Domnul Dragnea are această calitate politică. Dacă îl sunaţi acum şi îl întrebaţi dacă vă pune ministru, vă spune: da, domnule, sigur. Cred că pentru Parlamentul European sunt vreo 50, giraţi toţi de Dragnea.

De ce Firea are un conflict real cu Dragnea?

Firea a înţeles că nu va fi candidatul PSD la prezidenţiale. Dragnea i-a promis mult timp că ea va fi candidat. Dragnea ori va candida el, ori PSD nu va avea candidat. În Bucureşti, PSD este urât, este detestat. Firea înţelege că dacă vrea să-şi continue mandatul de primar nu poate să o facă împotriva bucureştenilor. Violenţele din 10 august au un impact exact ca mineriada. După mineriadă, PSD nu a mai câştigat Bucureştiul până în 2008, când Oprescu a candidat după ce şi-a dat demisia din PSD. La Iaşi, la fel. Primarul Chirica e popular. Dacă candidează cu Dragnea lângă el, pierde. La Constanţa, primarul e ok. Dacă îşi pune poză cu Dragnea lângă el, a pierdut. Tăriceanu are o şansă reală la prezidenţială cu două condiţii: să nu apară undeva cu Dragnea. Probabil se va delimita de Dragnea. Şi doi: să nu aibă şef de campanie pe Dragnea. Dragnea ne-a vândut, şi pe mine, şi pe Geoană.

V-a vândut?

A avut nişte negocieri prin care şi-a asigurat variante mai bune decât dacă câştigam noi. Când am spus că îl pun pe Tăriceanu premier, în acea clipă l-am avut pe Dragnea duşman. Mi-a şi spus că el nu munceşte pentru Tăriceanu. Gândirea domnului Dragnea e de CJ Teleorman. Nivelul de înţelegere politică e de judeţ nedezvoltat, unde tătucul decide tot: cine merge la dispensar, cine e angajat, cine primeşte bani de drum. Pentru Dragnea, România e a lui şi o gestionează cum crede el că e bine. Opoziţia din interior va mai ţine o zi, două, trei şi nu o să mai auziţi de această poveste. Iar Ludovic Orban, dacă mai insistă să vină Guvernul lui, îl ajută pe Dragnea.

Firea ce trebuie să facă?

Trebuie să fie primar, să lase şedinţele şi osanalele la Dragnea şi să se apuce de treabă.

Există pericolul să urmăm după Ungaria şi Polonia?

Vom fi executaţi mult mai repede şi mai dur. Dragnea nu are legăturile şi experienţa lui Orban în Occident. Nu vreau să vă închipuiţi ce va face doamna Dăncilă la Bruxelles. Mai bine să nu meargă. Urmează să preluăm preşedinţia UE, care va fi un eşec lamentabil. Pentru liderii europeni, linia roşie a fost Teldrum: Dragnea a deturnat fonduri europene prin Teldrum. Decuplarea României de UE e o catastrofă.

Doamna Firea povestea că doamna Creţu a sunat-o pe Viorica Dăncilă şi nu i-a răspuns.

Şi noi dacă o sunăm acum pe doamna Dăncilă, răspunde şi spune: da, am înţeles, daţi-mi voie să vorbesc cu Dragnea.