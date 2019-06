Acordul Politic Naţional propus de preşedintele Klaus Iohannis, semnat astăzi la Palatul Cotroceni. Vor participă  Orban, Barna, Ponta şi Tomac

”La invitaţia Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, joi, 13 iunie a.c., la ora 16:00, la Palatul Cotroceni, va avea loc ceremonia publică de semnare a Acordului Politic Naţional pentru consolidarea parcursului european al României, la care vor participa preşedintele Partidului Naţional Liberal, domnul Ludovic Orban, preşedintele Uniunii Salvaţi România, domnul Dan Barna, preşedintele PRO România, domnul Victor Ponta, şi preşedintele Partidului Mişcarea Populară, domnul Eugen Tomac”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, după consultările cu partidele, că marea majoritatea a partidelor parlamentare sunt de acord că rezultatul referendumului trebuie implementat aşa cum a votat poporul.

Preşedintele a anunţat că a decis să invite partidele politice parlamentare să semneze un acord naţional pentru consolidarea parcursului european al României sau un pact politic pentru România europeană, care să cuprindă inclusiv revizuirea modificărilor la legile justiţiei.

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că pactul propus partidelor de preşedintele Iohannis reprezintă o deturnare a sensului referendumului, este o şmecherie, o capcană, prin care Klaus Iohannis vrea să îşi asigure realegerea în funcţia de preşedinte.

„Reprezintă o deturnare a sensului referendumului. Ar fi fost normal ca să ne aducă la cunoştinţă intenţia de a propune un astfel de pact, pentru că, trebuie să remarc că după cinci ani de zile în care preşedintele nu a făcut decât să semene dezbinare, nu a făcut niciun proiect consistent pentru România, acum, cu acest pact vrea să încerce o mişcare prin care desigur să folosească acest instrument pentru realegerea lui ca preşedinte. Dacă m-am uitat bine şi am înţeles bine, parcă ne-ar face chiar o propunere celor din coaliţie, ALDE plus PSD, să-l susţinem la alegerile prezidenţiale. Cred că este un pic cam mult să-i dăm domnului Iohannis posibilitatea să fie şi arbitru, şi jucător, să aibă şi membrii echipei, şi mingea. Nu se poate. E mult prea mult. Fiecare cred că trebuie să-şi vadă rolul şi prerogativele pe care le are în baza Constituţiei”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Fifor, a declarat că PSD nu cade în capcana preşedintelui Klaus Iohannis. De asemenea, îl acuză pe preşedintele Klaus Iohannis că vrea să pună rezultatele referendumului intr-un document care sa fie negociat de partide.

”Voinţa romanilor nu este negociabila. PSD va transpune rezultatul referendumului în legislaţie şi nu va tergiversa rezultatul din 26 Mai, aşa cum face preşedintele”, a afirmat Fifor.

