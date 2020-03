Şerban Nicolae şi Teodor Meleşcanu i-au luat apărarea lui Pintea în timpul audierii lui Marcel Vela

„Din punctul meu de vedere fapta este încadrabilă la dispoziţiile Codului penal referitoare la supunerea la rele tratamente, tratamentul inuman (...)”, a declarat acesta, cerându-i lui Vela să comunice dacă acest ordin există într-adevăr şi care sunt măsurile administrative şi legale pe care le vede necesare.

Ministrul în exerciţiu al Sănătăţii, Victor Costache, a catalogat drept „regretabil” faptul că Sorina Pintea a fost scoasă în cătuşe din arestul central al Poliţiei Capitalei pentru a fi dusă la spital, Costache spunând că „poate ar trebui adaptate procedurile”. La rândul său, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune că a dispus şefului Poliţiei Române să verifice modul în care poliţiştii au acţionat în acest caz.





Senatorul Şerban Nicolae a spus, în cadrul audierii lui Marcel Vela, că are informaţii despre un ordin al şefului Poliţiei, „de prin 2008”, care instituie regula pentru poliţişti de a încătuşa persoanele aflate în stare de reţinere, arest sau detenţie pe durata deplasării.De asemenea, senatorul Teodor Meleşcanu l-a întrebat dacă s-a constituit o comisie care să facă verificări în cazul legat de ducerea Sorinei Pintea cu cătuşe din arest.„Ieri (miercuri - n.r.) am dispus o anchetă după ce am văzut şi eu imaginile în media şi totodată am ordonat o anchetă şi la nivelul Direcţiei Medicale pentru că în fiecare centru de arest există şi un medic, pentru a verifica Direcţia Medicală dacă medicul şi-a făcut datoria. (...) Am primit şi un răspuns administrativ, pe varianta anchetei să spunem disciplinare sau chiar penale evident că vom lua şi măsuri în cazul în care cineva a greşit chiar prin sesizarea procurorului”, a răspuns Vela.El a făcut referire la Ordinul 14/9 februarie 2018, prin care a fost modificat un alt ordin, din 2005, şi care clarifică „în mod imperativ” cazurile în care nu se pun cătuşe.„Sunt şase cazuri: femeia gravidă, persoana în vârstă de peste 65 de ani, persoana cu handicap locomotor, minorul în vârstă de sub 16 ani, persoana ale cărei afecţiuni medicale impun utilizarea tărgii sau căruciorului pentru deplasare, precum şi în situaţii reprezentate de afecţiuni ale membrelor superioare din zona supusă încătuşării, la recomandarea medicului”, a detaliat Vela.Vela a spus că în cursul zilei a publicat, pentru transparenţă, iar în 15 martie va semna un ordin care să îl completeze pe cel din 2018.„Modificarea să fie în sensul următor: personalul medico-sanitar care asigură asistenţă medicală la nivelul centrului de detenţie are obligaţia de a comunica personalului care asigură escortarea şi însoţirea persoanei private de libertate informaii privind necesitatea utilizării tărgii sau căruciorului pentru deplasare ca urmare a existenţei unei afecţiuni medicale ori - asta este importantă - cu privire la existenţa unor afecţiuni, precum şi pentru a stabili mijloacele adecvate situaţiei medicale ce vor fi utilizate pentru transportul acesteia. Adică un medic realizează profesional şi poate spune: acest om nici nu doreşte să evadeze, nici nu este în situaţia medicală de a pune în pericol printr-o agresivitate oarecare siguranţa escortelor. Ceea ce s-ar fi putut astăzi dacă medicul era cel împuternicit şi cel care răspundea, pentru că acum multe acte normative (...) nu sunt foarte clare, foarte explicite cu răspunderile”, a explicat el.El a spus că prin ordinul pe care îl va semna va regla definitiv orice situaţie în cazuri în care oamenii sunt bolnavi, amintind şi de cazul Monicăi Iacob Ridzi care a fost dusă în cătuşe, deşi „n-avea nicio intenţie de evadare, la fel şi doamna Pintea.”„Şi atunci medicul să fie autoritatea din zona de comepetenţă care decide modul de transport”, a afirmat Marcel Vela.Şerban Nicolae a replicat că el s-a referit la alt ordin, precizând că nu crede că medicul poate stabili cine doreşte să evadeze şi cine nu, ci eventual daca persoana ar putea fizic să facă acest lucru. El a cerut să fie verificate şi scurgerile de informaţii privind trasferul persoanelor aflate în arest preventiv, preponderent către media.„Cred că acest spectacol mediatic generat de cineva care a avut interesul să-l genereze trebuie verificat şi vom afla - şi vă rog să mă credeţi că avem capacitatea de a afla - dacă din interiorul Poliţiei Capitalei s-au scurs informaţii care nu pot fi date publicităţii cu privire la transportul doameni în cauză la spital. Dar vreau să vă mai spun ceva: înainte de a pleca au mai ştiut şi alte persoane din familie despre acest transport şi ca să nu fie sub o notă de neclaritate, de dubii, de bănuială, de vinovăţie prezumată, vom face o analiză şi pe acest capitol al publicării unor date care nu pot fi date publicităţii”, a mai spus Vela.Sorina Pintea, fost ministru al Sănătăţii, a fost scoasă din arest, marţi seară, pentru un nou consult medical, dat fiind că, în condiţiile în care suferă de o boală autoimună, starea sa sănătate s-a agravat. Avocaţii lui Pintea au criticat faptul că autorităţile au creat condiţiile pentru ca aceasta să fie filmată de aproape, încătuşată şi într-o stare fizică precară.Avocatul Poporului, Renate Weber, a anunţat, miercuri seară, că s-a autosesizat în cazul Sorinei Pintea şi a adresat întrebări directorului Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. „Privarea de libertate nu trebuie să echivaleze cu agravarea unei boli sau o condamnare de moarte”, a spus Weber.