Adevărul.ro va transmite, de la 22.30, concertul La Grande Chapelle Madrid

Text de Corina Bura

La Grande Chapelle este o formaţie vocal-instrumentală spaniolă fondată în 2005 şi are ca scop cercetarea, (re)descoperirea, răspândirea şi punerea într-o nouă lumină a moştenirii muzicale sacre din Spania secolelor XVI-XVIII.

În ultimele decenii ale secolului al XVI-lea, începând cu anul 1579, muzicienii de la biserica „Sf. Jacob al Spaniolilor” de la Roma – aşezământ al bisericii naţionale a Spaniei (actualmente se numeşte Nostra Signora del Sacro Cuore) – erau însărcinaţi să adune tot personalul posibil în vederea celebrărilor pascale din Piaza Navona, făcând din acestea cel mai important festival bisericesc al anului. Aceste sărbătoriri erau concepute a fi de un lux uluitor mai ales în timpul prezenţei masive a spaniolilor în Italia. Procesiunile măreţe, carele alegorice, focurile de artificii şi muzica interpretată de cei mai vestiţi cântăreţi şi instru-mentişti erau organizate şi cu puternic scop propagandistic în favoarea dominaţiei spaniole în sudul Italiei.

Membru al aşezământului „Confreria Învierii a Sf. Jacob al Spaniolilor”, Tomás Luis de Victoria (1548-1611) a fost legat de acest eveniment până la întoarcerea sa în Spania (1585). De asemenea programul sărbătorilor de Paşte includea muzică instrumentală şi vocală de Francis Soto (1500-1563) şi Ruggiero Giovanelli (1560-1625) sau din cea păstrată în arhivele Confreriei, semnată de: Jacobus de Kerle (1532-1591), Giovanni Animuccia (1520-1571), Rocco Rodio (1535-1615) sau Francisco Guerrero (1528-1599).

Concertul Cappellei martilene oferă o nouă viziune asupra operei lui Luis de Victoria impregnate de sonorităţile cu care el se familiarizase în acea perioadă romană, de la lucrările fastuoase policorale, purtătoare de influenţe veneţiene, la Laudele spirituale asociate cu Congregaţia Oratoriului Sfântului Filippo Neri. Pe scurt, formaţia stabileşte un cadru sonor care să-i cuprindă pe cei mai mari compozitori ai Renaşterii spaniole.

Tomás Luis de Victoria a cărui muzică reprezintă apogeul Barocului timpuriu spaniol a fost foarte activ la Roma în epoca respectivă, participând la organizarea festivalurilor. Concertul cuprinde câteva dintre motetele şi imnurile scrise de el, alături de cele ale lui Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), principalul compozitor de muzică religioasă al Renaşterii din Italia şi în acelaşi timp profesorul lui de Victoria.

Numele celorlalţi autori sunt mai puţin cunoscute nouă dar operele lor, pe care La Grande Chapelle ni le prezintă pentru prima dată, sunt foarte convingătoare şi de o calitate muzicală cu totul deosebită. Ansamblul se adaptează în funcţie de cerinţe, de la grupuri mari antifonale până la formaţii de dimensiuni mici, cu câte un cântăreţ pentru fiecare voce. Vocaliştii cântă foarte limpede, cu glasuri pure, calde, şi o frazare suplă, cu un deosebit simţ pentru convenţiile stilistice ale polifoniei Renaşterii târzii. Instrumentiştii, fie că evoluează în ansambluri variabile sau ca acompaniatori, cântă cu sensibilitate şi participare în alcătuiri variate pentru a produce combinaţii timbrale şi coloristice excepţionale. Ei cântă pe instrumente de epocă astăzi extrem de rare, precum sacabuche (un fel de trompetă care va evolua în timp spre un aşa-zis trombon care permite emiterea de armonice), bajo (un instrument din familia chitarelor), cornet şi trompetă naturală (instrumente de suflat din alamă fără clape) laúd (instrument popular cu 12 coarde ciupite ca un fel de ţiteră spaniolă), vioară şi orgă pozitivă. Întregul spectacol este recomandat celor care iubesc polifonia Renaşterii. Programul are trei secţiuni care se referă la momentele zilei când au loc ceremoniile în biserică.

1. Matines y Laudes (un fel de Utrenie) cu Ruggiero Giovanelli (Motetul Jubilate Deo, omnes terra), Jacobus de Kerle (Psalmul Domine, quid multiplicati sunt), Palestrina (Antifonul Haec dies quam fecit Dominus), Luis de Victoria (Imnul: Tantum ergo, scris de Thomas de Aquino pe la 1264 şi care se referă la adorarea Mântuitorului atât în Împărtăşanie cât şi ca Persoană a Trinităţii).

2. Procesiunea propriu-zisă cuprinde : Cesare Bendinelli (1542-1617), trompetist la Curtea din Viena (Două Fanfarria – adică piese instrumentale pentru suflători, care se vor cânta una la începutul şi alta la sfârşitul procesiunii), Luis de Victoria (Motetul Surrexit pastor bonus), Serafino Razzi/Feo Belcari (Lauda Christo ver΄huom΄e Dio, Imnul Ad caenam agni providi şi o Piesă care alternează cântarea gregoriană cu polifonia), Luis de Victoria (Strofe – vocal), Palestrina (Strofe – instrumental, Responsorio: Expurgate vetus fermentum – vocal), Luis de Victoria (două motete: Ardens est cor meum – şi Ergo sum panis vivus), Rocco Rodio (Ricercarul La mi re fa mi re – pe cantus firmus-ul „Bassa Castiglia”).

3. Slujba de seară cu liturghia şi vecernia aduc lucrări de Bernardo Clavijo del Castillo (n.?-1626), organist şi compozitor spaniol (Tiendo de secundo tono por G-sol-re-ut – „Glasul” al doilea pentru orgă), Palestrina (Secvenţa Victimae paschali laudes şi Antifonul Crucem sancta subiit), Francisco Guerrero (Villanesca Si tu penas no pruebo), Anonim/Agostino Manni (Lauda Anima mia, che pensi). În sfârşit lucrările de Luis de Victoria (Motetul Sacrum convivium şi Antifonul Regina Caeli).

PROGRAM

Concertele de la Miezul Nopţii

Joi 12 septembrie ora 22.30

Ateneul Român

LA GRANDE CHAPELLE MADRID

The Feast of The Resurrection in Piazza Navona – Sărbătoarea Învierii în Piazza Navona

Reconstituire muzicală a sărbătorilor pascale organizate la Roma de Confreria S. Giacomo degli Spagnoli (Sf. Iacob al spaniolilor), cu muzică de compozitori renascentişti spanioli.

