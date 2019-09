Adevărul.ro transmite, de la 19:30, concertul Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii din Berlin, condusă de Vladimir Jurowski la Sala Palatului

La cel de-al doilea concert al Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii din Berlin, dirijată de Vladimir Jurowski, directorul artistic al Festivalului, vor participa Corul Filarmonicii "George Enescu", condus de Iosif Ion Prunner, şi Corul de Copii al Radiodifuziunii Române, dirijat de Răzvan Rădos. Solistă este una dintre violonistele de top ale lumii, Julia Fischer, o artistă versatilă cunoscută şi pentru talentul său extraordinar de pianist de concert, muziciană de camera şi profesoară de vioară. Julia a primit primele lecţii de vioară şi pian la o vârstă foarte fragedă, iar la nouă ani a început să studieze cu renumita profesoară de vioară Ana Chumachenco, devenind ulterior succesoarea ei. Premiul întâi câştigat la ediţia 1995 a Concursului Internaţional Yehudi Menuhin a reprezentat un prim reper al carierei sale, iar de atunci a cântat alături de orchestre şi dirijori de talie mondială.

A mers în turneu în Asia de două ori, o dată cu London Philharmonic Orchestra şi Vladimir Jurowski şi a doua oară cu Dresden Philharmonic şi Michael Sanderling. Recent, i s-a alăturat violonistul Augustin Hadelich pentru un turneu în Germania cu Academia St Martin in the Fields. Dintre reperele stagiunii anterioare, amintim concerte cu Bayerisches Staatsorchester cu Kirill Petrenko la pupitru pe scena Elbphilharmonie din Hamburg, spectacole la Carnegie Hall New York şi o rezidenţă cu Orchestra Simfonică Viena şi Philippe Jordan.

În anul 2011, Julia şi-a înfiinţat propriul cvartet împreună cu Alexander Sitkovetsky, Nils Mönkemeyer şi Benjamin Nyffenegger. A debutat ca pianistă de concert pe scena Alte Oper Frankfurt în 2010, interpretând în aceeaşi seară Concertul pentru pian de Grieg şi Concertul pentru vioară nr. 3 de Saint‑Saëns.

Julia Fischer a lansat numeroase înregistrări primite foarte bine de critici, mai întâi la casa de discuri Pentatone şi apoi la Decca. Revoluţionând piaţa muzicii clasice, şi-a lansat între timp propria platformă muzicală, JF CLUB, care oferă înregistrări audio şi video exclusive, prezentări ale noilor sale înregistrări, precum şi o abordare personală a muzicii şi activităţii sale. Julia Fischer deţine mai multe premii, inclusiv Crucea Federală de Merit, Premiul Gramophone şi Premiul German pentru Cultură. Cântă pe viori realizate de Giovanni Battista Guadagnini (1742) şi Phillipp Augustin (2018).

PROGRAM

MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Joi 5 septembrie ora 19. 30

Sala Mare a Palatului

ORCHESTRA SIMFONICĂ A RADIODIFUZIUNII DIN BERLIN

VLADIMIR JUROWSKI – dirijor

CORUL FILARMONICII „GEORGE ENESCU”

IOSIF ION PRUNNER – dirijorul corului

CORUL DE COPII AL RADIODIFUZIUNII ROMÂNE

RĂZVAN RĂDOS – dirijorul corului

JULIA FISCHER – vioară

Program:

Georg Katzer – „Discorso” pentru orchestră

Johannes Brahms – Concertul în Re major op. 77 pentru vioară şi orchestră

George Enescu – Simfonia a III-a în Do major op. 21

Citiţi şi:

Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Berlin, dirijată de Vladimir Jurowski, va interpreta Enescu, Brahms şi Katzer, la Sala Palatului, pe 5 septembrie

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: