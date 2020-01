VIDEO LIVE Primele interviuri pentru conducerea Parchetului General, DNA şi DIICOT. Care este componenţa comisiei

UPDATE Ionel Corbu, prim-procuror la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti şi candidat la şefia Parchetului General, a declarat, marţi, că rata achitărilor în dosarele pe care le-a finalizat prin rechizitoriu a fost `zero".





"În prima jumătate a carierei mele în acest domeniu, am desfăşurat activităţi specifice funcţiei de procuror pe palierul de execuţie, iar în a doua jumătate, am îndeplinit atribuţiile manageriale de prim-procuror şi, respectiv, prim-procuror adjunct. Fără falsă modestie pot spune că în această perioadă am căutat în mod constant modalităţile cele mai adecvate pentru autoperfecţionare şi desăvârşirea mea ca magistrat, împărtăşind atât din experienţa colegilor mai vechi, dar şi pe baza studiului individual, participând la numeroase forme de pregătire profesională descentralizată, inclusiv în domeniul managementului public, motivaţia mea având o puternică conotaţie intrinsecă. Acest fapt este dovedit de volumul cauzelor penale instrumentate atât în perioada cât am activat ca procuror de execuţie, dar şi în intervalul de timp în care am îndeplinit atribuţii manageriale, şi pot spune fără să greşesc că rata achitărilor în numeroasele dosare pe care le-am finalizat prin rechizitoriu a fost zero", a afirmat Ionel Corbu, la interviul susţinut pentru numirea şefului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, desfăşurat la Ministerul Justiţiei.





El şi-a manifestat deschiderea pentru dezvoltarea cooperării cu Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană în ceea ce priveşte combaterea fenomenului infracţional.





"În eventualitatea numirii mele în funcţia pentru care astăzi candidez, îmi manifest deschiderea şi intenţia dezvoltării cooperării cu partenerii noştri strategici din SUA şi din Uniunea Europeană atât în ceea ce priveşte combaterea fenomenului infracţional, inclusiv combaterea infracţiunilor la regimul dreptului de proprietate intelectuală, dar şi în domeniul recuperării produselor infracţiunii şi a prejudiciilor create de acestea, inclusiv prin transferul de expertiză şi bune practici în domeniu, pentru o reacţie fermă împotriva celor care deturnează banii publici şi îi scot din ţară prin diverse tehnici fiscale şi juridice, inclusiv în jurisdicţiile offshore. De asemenea, voi încuraja cu toată energia manifestarea de către procurori a fermităţii în combaterea fenomenului infracţional şi voi fi receptiv şi voi susţine orice iniţiativă menită să aibă un impact pozitiv în ceea ce priveşte recâştigarea încrederii cetăţeanului în justiţie", a precizat Corbu.





Ce îşi propune Căşuneanu





Procurorul Florin-Daniel Căşuneanu, candidat şi el la şefia Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a susţinut în timpul interviului la Ministerul Justiţiei, că îşi propune consolidarea rolului şi imaginii Ministerului Public.

"Am stabilit un scop al mandatului de procuror-şef (...), pe care l-am împărţit în patru direcţii de acţiune, în patru coordonate. Prima coordonată, cea mai importantă (...), se referă la eficientizarea activităţii Ministerului Public. A doua coordonată constă în întărirea rolului de îndrumare şi control al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (...). A treia - îmbunătăţirea activităţilor de comunicare şi colaborare instituţională (...) pe două planuri, comunicarea internă şi comunicarea cu factori externi. Şi a patra, ca o consecinţă a primelor trei axe, consolidarea rolului şi imaginii procurorului, consolidarea rolului şi imaginii Ministerului Public", a declarat Căşuneanu.





Predoiu E importantă capacitatea de a conduce un sistem







„Ceea ce este important este adecvarea la funcţie, dincolo de stăpânirea legilor, a tehnicilor profesionale, e importantă capacitatea de a conduce un sistem, forţa, echilibrul, viziunea de ansamblu. Sunt lucruri pe care le vom lua în considerare", a declarat Predoiu înainte să se dea startul interviurilor.



El a adăugat că procedura de selecţie este una transparentă, ce urmăreşte realizarea unei selecţii obiective.

"Este o procedură transparentă, facem mai mult decât ne cere legea, dar am optat pentru această manieră de desfăşurare a interviurilor pentru a da încredere că încercăm să evaluăm toate faţetele profesionalismului, capacităţii de a conduce sisteme publice ale candidaţilor, cooptând în comisia de interviu mai mulţi specialişti care să vină cu întrebări din diverse unghiuri de abordare, în funcţie de profesiile lor, în funcţie de specializările lor, astfel încât să pot să am o imagine cât mai completă asupra calităţilor pe care le au candidaţii, înainte de a lua decizia eventuală de propunere", a precizat ministrul Justiţiei.





Membrii comisiei de interviu sunt: procurorul Remus Budăi (desemnat de secţia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii), judecatorul Ioana Bogdan (desemnată de Institutul Naţional al Magistraturii), psihologul Marius Babici (desemnat de CSM) şi prof. univ. dr. Răzvan Cătălin Dobrea (desemnat de rectorul Academia de Studii Economice).

În acelaşi timp, din partea Ministerului Justiţiei fac parte din comisie Lidia Barac, secretar de Stat, avocatul Ştefan Ciurescu şi ministrul Cătălin Predoiu, care este şi preşedintele comisiei, se arată într-un comunicat al Ministerului Justiţiei.