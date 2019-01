Vicepreşedinte al Comisiei Europene, reacţie dură la OUG anunţată de Tudorel Toader: O decizie „incredibilă”

Anunţul făcut duminică seara de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, cu privire la o ordonanţă de urgenţă care să extindă termenul contestaţiei în anulare pentru toţi cei judecaţi de completele nelegal constituite de la Curtea Supremă în ultimii patru ani, stârneşte reacţii dure de la Bruxelles.





Finlandezul Jyrki Katainen, vicepreşedinte al Comisiei Europene, responsabil de locuri de muncă şi investiţii, afirmă că românii merită stat de drept.





„Incredibilă ştire! Românii merită stat de drept. Ministrul Justiţiei din România a declarat luni că a pregătit o ordonanţă de urgenţă care ar putea invalida sute de dosare de corupţie în care sunt implicaţi oficiali de rang înalt", a scrie Jyrki Katainen pe Twitter. ("Unbelievable news!! Romanian people deserve #RuleofLaw . Romania’s justice minister said Monday that he has prepared an emergency decree that could invalidate hundreds of corruption cases involving the country’s most senior officials. #Romania").





Anunţul iniţial





Ministrul Tudorel Toader anunţa, duminică seara, că o să propună o Ordonanţă de Urgenţă pentru repunerea în termen a sentinţelor definitive din 2014 pronunţate de completele de 5. „Dăm OUG pentru repunerea în termen a tuturor celor care au fost condamnaţi de către complete nelegal constituite şi vor putea face contestaţie în anulare, repuşi fiind în termen prin ordonanţă, iar instanţa, în complet legal constituit, va judeca". Anunţul ministrului vine în contextul deciziei CCR cu privire la nelegala compunere a completelor de 5, chiar dacă, în motivare, CCR specifica că decizia se aplică cauzelor în curs cât şi celor finalizate „în măsura în care justiţiabilii sunt încă în termenul de exercitare a căilor de atac extraordinare corespunzătoare”. Printre numele sonore care ar beneficia de o asemenea măsură se află chiar liderul PSD, Liviu Dragnea, condamnat definitiv în anul 2016 în dosarul Referendumul. Alături de acesta, s-ar putea afla şi fostul premier Adrian Năstase, condamnat definitiv pentru corupţie în ianuarie 2014 în dosarul Zambaccian, Adrian Severin, condamnat definitiv la 4 ani de detenţie în noiembrie 2016, Monica Iacob Ridzi, condamnată definitiv la 5 ani de închisoare în februarie 2015 ori Codruţ Sereş, cu două condamnări de peste 4 ani, una în 2015 şi alta un an mai târziu în dosarul Hidroelectrica.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: