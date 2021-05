US Air Force reinventează Baza Aeriană de la Câmpia Turzii cu 152 de milioane de dolari. Ce tipuri de avioane va găzdui

US Air Force s-a decis să investească masiv şi să reinventeze Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii. Concret, militarii americani vor să aducă la zi baza din Câmpia Turzii cu o investiţie de 152 de milioane de dolari. Totul după ce Pentagonul a mai investit, în 2018, 40 de milioane de dolari în Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, pe care americanii o consideră acum un punct strategic esenţial în regiune.

Potrivit Air Force, americanii vor efectua 15 lucrări de modernizare care vor viza infrastructura bazei aeriene, iar investiţia este necesară pentru că militarii americani au de gând să folosească în mod permenent baza de la Câmpia Turzii. „Aceste lucrări pun bazele unei prezenţe îndelungate a US Air Force în România. Câmpia Turzii este o locaţie strategică care are nevoie de infrastructură modernă pentru asigurarea unei mai bune mobilităţi a misiunilor aeriene şi pentru a oferi facilităţi de unde US Air Force poate da un răspuns rapid împotriva oricărei ameninţări de securitate din regiune”, se arată în comunicatul US Air Force.

Mai multe proiecte majore

US Air Force anunţă că, în vara acestui an, vor fi demarate patru proiecte de modernizare la Câmpia Turzii. Astfel, se vor cheltui 30 de milioane de dolari pentru modernizarea pistelor, încă 32 de milioane de dolari pentru construirea unui depozit de combustibil modern, 68 de milioane de dolari pentru construirea altor depozite şi hangare. Un alt contract de peste 14 milioane de dolari vizează lucrări de infrastructură.

Modernizarea bazei va include şi un nou depozit de muniţii, investiţie care se va ridica la aproximativ 1.7 milioane de dolari, dar şi un centru de comandă pentru operaţiunile aeriene în care se vor investi mai mult de 2 milioane de dolari. Baza va avea la final chiar şi o staţie de pompieri şi un simulator de zbor. „Programul include construirea infrastructurii aerodromului şi a facilităţilor de sprijin necesare pentru susţinerea operaţiunilor de luptă şi a misiunilor de supraveghere ale Forţelor Aeriene”, a declarat căpitanul Scott Raymond, inginerul-şef al Direcţiei logistice a comandamentului militar american în Europa (U.S. European Command).

Dronele au venit, sosesc şi ultramodernele 35 Lightning II?

Ca urmare a modernizărilor, la Câmpia Turzii vor putea opera inclusiv avioane de trasport precum C-5 Galaxy şi C-17 Globemaster, dar comunicatul US Air Force precizează că noile hangare vor servi şi aeronavelor de vânătoare. Americanii vor efectua rotaţii ale aeronavelor de luptă, ca parte a unei misiuni de descurajare a agresiunii Federaţiei Ruse. În prezent, la Câmpia Turzii, americanii operează drone de luptă MQ-9 Reaper identice cu cea folosită la uciderea generalului iranian Qassem Soleimani. Avioanele fără pilot dispun acum de un hangar nou şi de anexe necesare la întreţinerea periodică.

În ultimii ani, prin rotaţie, la Câmpia Turzii, forţele americane au amplasat vestitele avioane de vânătoare F-15 Eagle, dar şi temutele aparate de atac la sol A-10 Thunderbolt II ale căror piloţi s-au antrenat cu partenerii lor români. Mai mult, în urmă cu aproape trei ani, două moderne avioane de generaţia a V-a invizibile pe radar de tip F-22 Raptor au ajuns la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii pentru a participa la unele manevre militare. Un astfel de avion are un preţ unitar de peste 300 de milioane de dolari, dar performanţele acestuia sunt pe măsură. Spre comparaţie, un F-16 nou costă cel mult 60 de milioane de dolari.

US Air Force nu a comunicat ce avion de luptă va aduce la Câmpia Turzii după finalizarea lucrărilor de modernizare, dar unele surse militare au declarat că nu este exclusă alegerea ultramodernului F-35 Lightning II.