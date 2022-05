Unde şi când se produc cele mai multe accidente rutiere în România

După zilele săptămânii, vinerea este cea mai riscantă, înregistrându-se cele mai multe ciocniri pe şosea. Iar ca luni din an, august, iulie şi septembrie sunt în topul accidentelor, arată Institutul Naţional de Statistică, citat de Hotnews.ro

Vinerea au loc cele mai multe accidente

În 2019 au avut loc puţin peste 31.000 de accidente rutiere cauzatoare de vătămări corporale. Cele mai multe s-au produs în interiorul localităţilor, nu pe şoselele din afara oraşelor sau pe autostrăzi. Doar 5% din accidente au loc pe fondul întunericului. Peste trei sferturi se petrec pe carosabil uscat. De asemenea, vinerea au loc cele mai multe accidente, iar duminica, cele mai puţine, arată sursa citată. Cele mai multe accidente se produc între două maşini, urmate de cele între o maşină şi un pieton, iar pe locul al treilea sunt accidentele în care sunt implicate o singură maşină (care intră într-un copac, zid sau în altă maşină parcată).

Iulie şi august sunt lunile în care au loc cele mai multe accidente cauzatoare de vătămări corporale. În februarie, cele mai puţine.

Dacă ne uităm la date, raportându-le la judeţe, Capitala este locul cel mai periculos pentru şofat. E drept, aici sunt şi cele mai multe maşini, dar ca număr de decedaţi ca urmare a accidentelor rutiere, Suceava şi Constanţa sunt pe primele locuri, urmate de Bacău. Din totalul persoanelor accidentate anul trecut, cele mai multe aveau peste 30 de ani. De remarcat de asemenea că numărul victimelor sub 20 de ani este mai ridicat decât al celor din categoria de vârstă 20-29 de ani. Sub 10% din accidente au avut loc sub influenţa alcoolului, potrivit datelor oficiale, iar dintre acestea, numărul şoferilor care au consumat alcool la volan şi au produs un accident este egal cu numărul pietonilor şi bicicliştilor beţi.