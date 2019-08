Tatăl Alexandrei Măceşanu: M-au chemat să îi recunosc vocea din apelul la 112 seara, la ora 11 şi ceva. La primele adrese eu am spart uşile

Tot el spune că la primele percheziţii, care au avut loc joi, la scurt timp după ce fata a sunat la 112, el a spart uşile.

„Cred că ea este în viaţă, abia aştept să o văd şi le mulţumesc tuturor celor care ne ajută în continuare şi sper să dea rezultate. Nu ne-am îndoit niciodată nici eu, nici soţia mea. Noi credem că este vie”, spune tatăl Alexandrei.

El a povestit că miercuri seara, la ora 19.00, când a ajuns acasă, soţia i-a spus că fata lor nu răspunde la telefon şi că a tot încercat să o contacteze de la ora 14.00.

„Când am ajuns la 7 seara acasă, soţia mea mi-a spus că nu răspundea deloc, am zis să sunăm la prietenele ei şi nimeni nu ştia nimic şi atunci am mers la postul de poliţie şi au zis să venim dimineaţă la 8”, a spus bărbatul.

Întrebat când a aflat de apelurile Alexandrei la 112, acesta a răspuns: „Când m-au chemat să recunosc vocea, la 11 şi ceva noaptea”.

El a spus că joi a fost împreună cu poliţiştii la nişte adrese, pe strada Decebal, unde au intrat în două case, fără să descopere nimic.

Întrebat dacă el a spart uşile, bărbatul a admis că aşa s-a întâmplat: „Da. Pentru că eram dornic să găsesc fata. Nu ştiu, eu am mers mai în faţă, am fugit mai repede”.

Acest lucru se întâmpla „imediat după apel, la 11 şi un sfert şi 20”, a explicat el.

„Am trecut la o stradă de ea, noi am fost pe Decebal, şi ea era pe Craiova”, a spus bărbatul.

„Vineri noaptea am stat la poliţie până la ora 2-3 şi mi s-a spus să merg acasă să mă spăl, să mă odihnesc şi să vin la ora 5. Mie nu mi-au spus nimic (că ar fi identificat casa de unde a sunat Alexandra - n.r.)”, a povestit tatăl Alexandrei.

„Şi azi am fost, şi ieri am fost. Am căutat în puţuri, am căutat în canale”, a mai spus el.

Tatăl fetei a spus că visul Alexandrei era să devină poliţistă.

