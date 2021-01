Stelian Ion, despre Secţia specială: Ideea că avem o problemă de corupţie generalizată la nivelul magistraţilor e greşită. Nu am spus că sunt nişte sfinţi

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, susţine că nu are ”o fixaţie în ceea ce priveşte desfiinţarea SIIJ”, el amintind că înfiinţarea acestei structuri s-a făcut într-o perioadă în care se punea presiune pe sistemul judiciar, iar legile justiţiei au suportat ”modificări nocive”.

Stelian Ion spune că înfiinţarea SIIJ intră la capitolul ”greşeli foarte mari” şi că este ”greşită concepţia” de la care s-a plecat la înfiinţarea acestei instituţii.

”În primul rând, ideea că avem o problemă de corupţie generalizată la nivelul magistraţilor e greşită. Nu am spus că sunt nişte sfinţi, am spus că nu avem un fenomen de mare corupţie, de corupţie generalizată. Desfiinţarea acestei secţii nu înseamnă nicidecum protecţia magistraţilor, dimpotrivă. (...) De ce magistraţii trebuie să aibă o secţie specială şi alte categorii, poate din justiţie dacă vreţi... Această secţie are particularitatea că se ocupă de toate infracţiunile, indiferent de categorie. Acesta este un lucru greşit pentru că neagă principiul specializării procurorilor”, a declarat Stelian Ion, joi seară, la TVR.

El a spus că SIIJ nu a fost eficientă de la înfiinţarea sa şi până în prezent.

”Indiferent ce şanse acordam eu şi ce prognosticuri dădeam, a avut marea ocazie această Secţie ca din 2018 să demonstreze că vine cu dosare temeinice, că are trimiteri în judecată, că nu e părtinitoare sub niciun aspect”, a adăugat Stelian Ion.

Ministrul a precizat că, după ce s-a înfiinţat SIIJ, ”prima grijă” a fost anchetarea fostei şefe a DNA, Laura Codruţa Kovesi.

”Cine a creat această secţie şi de ce a creat-o? De ce să o lăsăm?” a mai afirmat Ion.

El a criticat inclusiv faptul că magistraţii SIIJ, dacă ar fi reclamaţi, nu pot fi cercetaţi decât colegii lor, ceea ce ar fi ”conceptual greşit”.

”Sunt mai multe minusuri, o desfiinţăm, asta nu înseamnă că nu vor răspunde procurori şi judecătorii”, a adăugat ministrul.

El a subliniat importanta procurorilor specializaţi pe categorii de infracţiuni, arătând că aceştia sunt mai eficienţi.

După închiderea SIIJ dosarele aflate în administrarea acesteia vor fi trimise către DNA, DIICOT sau Parchetul General, în funcţie de specificul infracţiunilor, a menţionat ministrul.

Ministrul a afirmat că va discuta cu Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la desfiinţarea SIIJ, precizând că avizul acestuia este unul consultativ, nu obligatoriu.

De asemenea, Stelian Ion a menţionat că SIIJ are 6 rechizitorii din aproximativ 5.000 de dosare.