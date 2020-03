Sorin Ovidiu Vîntu, eliberat condiţionat din închisoare

Vîntu a făcut o cerere de eliberare care a fost iniţial respinsă de Judecătoria Sectorului 5, dar Tribunalul Bucureşti a admis apelul acestuia, arată g4media.ro..

"În baza qrt. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a C.p.p. admite contestaţia formulată de contestatorul condamnat Vintu Sorin Ovidiu împotriva sentinţei penale nr. 13/08.01.2020 a Jud. Sectorului 5 Bucureşti pronunţată în dosarul nr. 28645/302/2019.

Desfiinţează sentinţa contestată şi, rejudecand pe fond: In baza art. 587 C.p.p. cu aplic art 6 C.p. şi urmatoarele din Coful penal din 1969 admite propunerea de liberare condiţionată privind pe condamnatul Vîntu Sorin Ovidiu.

Dispune liberarea condiţionată a condamnatului VSO de sub puterea mandatului de executare emis de TBSIP daca nu este arestat in alta cauza. Atrage atenţia condamnatului asupra consecinţelor nerespectării prevederilor art. 61 C.p din 1969. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare rămân in sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.03.2020", se arată în minuta Tribunalului Bucureşti.

Sorin Ovidiu Vîntu avea de executat 11 ani închisoare, pedeapsă rezultată ca urmare a contopirii condamnărilor primite în mai multe dosare. Ultima condamnare de 10 ani închisoare a fost primită de Vîntu în aprilie 2018, într-un dosar privind delapidarea patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor din cadrul SNP Petrom SA.

El mai are la activ 8 ani închisoare în dosarul FNI (februarie 2017), 6 ani şi 2 luni închisoare în dosarul falimentării companiei Petromservice (iulie 2016), 2 ani închisoare pentru favorizarea lui Nicolae Popa (ianuarie 2014), un an închisoare pentru şantajarea lui Sebastian Ghiţă (iunie 2012).