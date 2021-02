Românii blocaţi în aeroportul Cancun au fost lăsaţi, în final, să intre în Mexic. Ministrul de Externe mexican face un pas înapoi: „Lucrăm să nu se mai repete”

“Sunt la aeroportul din Cancun, unde se finalizează favorabil intrarea turiştilor români care au avut probleme în ultimele zile în controlul imigraţiei. Mulţumesc în special lui Marcelo Ebrard, Secretariarului pentru Relaţii Externe, Institutului Naţional de Imigrări şi lui Eduardo Albor pentru tot sprijinul şi diligenţele”, a scris, pe Twitter, însărcinatul cu afaceri de la ambasada României în Mexic.

Ministrul de Externe al Mexicului a scris ca răspuns la mesaj că “rămânem la dispoziţia dumneavoastră”.

„Rămânem la dispoziţia dumneavoastră, lucrăm cu sprijinul Institutului Naţional de Imigrări pentru ca (n.red. astfel de situaţii) să nu se mai repete. Românii vor fi întotdeauna bineveniţi în Mexic”, arată mesajul de pe Twitter.

Unul dintre turiştii care nu a fost lăsat să intre în ţara din America Centrală a scris, pe Facebook, că a fost eliberat după o decizie a unei instanţe locale.

“Astăzi am fost eliberaţi, după o decizie a unei Instanţe locale (din ce am înţeles de la românii stabiliţi în Cancun), dar şi la presiunile şi negocierile duse de autorităţile române prin MAE şi cu sprijinul domnului consul Ionuţ Vâlcu, arată digi24.ro . Însă cel mai mare impact in acesta situaţie “ciudată”, aţi fost voi şi pentru asta va mulţumesc din suflet, atât eu cât şi sutele de români care au trecut prin aceasta experienţă traumatizantă”, arată mesajul lui Gabriel Horţ.