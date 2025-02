Anca Alexandrescu, acuzată că a beneficiat de vacanțe plătite de Nordis. Cum răspunde realizatoarea TV

Anca Alexandrescu, de la Realitatea PLUS, a reacționat la o investigație în care este vizată în legătură cu două excursii făcute în Italia și Austria în 2023.

Realizatoarea Anca Alexandrescu, de la Realitatea Plus, fostă consilieră a premierilor Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, a povestit pe Facebook că este vizată de o investigație jurnalistică făcută de Recorder, fiind contactată de un jurnalist pentru a o întreba despre presupuse plăți efectuate de o firmă din grupul Nordis pentru două vacanțe făcute de aceasta.

„M-a sunat un jurnalist de la Recorder să mă ia la întrebări în legătură cu două excursii pe care le-am făcut în 2023 în Italia și Austria cu copiii mei. Mai precis, două weekenduri. De ce? Pentru că susține domnul că într-un raport ANAF apare că, vezi, Doamne, o firmă din grupul Nordis ar fi plătit facturile pentru aceste excursii și, de aici, concluzia domnului jurnalist că am primit cadou aceste excursii”, scrie Anca Alexandrescu pe Facebook.

Ea a explicat că și-a achitat personal vacanțele, însă nu mai deține facturile aferente anului 2023. Ea precizează, totuși, că are documente pentru o vacanță rezervată prin aceeași agenție pentru Revelionul 2024, care a fost anulată.

„I-am explicat domnului respectiv că mi-am plătit acele excursii și că nu păstrez facturi din 2023, dar am din 2024, pentru că antamasem prin aceeași agenție o vacanță de Revelion care s-a anulat! De altfel, și Revelionul din 2023 tot prin acea companie l-am făcut, în Oman, împreună cu Andrei Bădin și Dian Popescu, alături de familiile noastre”, a mai spus Anca Alexandrescu.

În relatarea de pe Facebook, ea mai susține că jurnalistul ar fi somat-o să aduce probe în sprijinul celor afirmate de ea și că a ajuns în acele excursii prin intermediul colegului ei, Andrei Bădin.

„M-a somat domnul respectiv să produc probe! I-am explicat că nu e procuror și că nu am de ce să mă justific. Să prezinte dânsul probe pentru afirmațiile pe care le face… Am ajuns la firma Nordis Travel prin Andrei Bădin, care are un site de turism și care mi-a povestit că au oferte foarte bune. Și am făcut multe excursii, chiar și cu Andrei și familiile noastre, dar și cu Dian Popescu și cu Nordis Travel, dar și cu firma care ulterior și-a schimbat numele! Fără nicio legătură cu Laura Vicol! Nici măcar nu am avut vreodată o discuție cu Laura despre așa ceva!”, mai scrie Alexandrescu.

„Este prea mult! Sunt atacată pentru că îl susțin pe Călin Georgescu”

Anca Alexandrescu a mai spus că aceste acuzații fac parte dintr-o campanie împotriva sa, motivată politic. „Am înțeles isteria pornită împotriva mea doar pentru că îl susțin pe Călin Georgescu, însă este prea mult!”, afirmă jurnalista.

În ciuda acuzațiilor, jurnalista și-a exprimat aprecierea față de agenția de turism cu care a colaborat și a afirmat că va continua să lucreze cu Nordis Travel.

„Și îmi place foarte tare agenția și voi lucra în continuare cu ei pentru că sunt super profesioniști! Organizează totul până la cel mai mic amănunt! Inclusiv biletele de acces la obiectivele turistice!”, a încheiat postarea pe Facebook Anca Alexandrescu.