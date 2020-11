România se apropie de limita locurilor în secţiile ATI: „Spitalele sunt pline. Când se elibera un pat, nu dura 5 minute şi era ocupat cu alt pacient“

„De ce, române? De ce nu te poţi abţine, deşi vezi ce e în jurul nostru, peste tot în lume? Mureai fără nuntă, fără botez cu sute de persoane, jumate băgate pe şustache, să forţezi regula? Mureai dacă săreai un an şi nu postai toaletele lucioase de la ziua ta, stând bot în bot la pahar, să ţi se vadă botoxu? Mureai dacă nu urlai celebrul tău uuuuu cu şampania pe la petreceri fără rost şi mai ales fără discernământ? Te-ai bronzat, ai poze în primul rând pe şezlong la Mamaia? Câte laicuri ai îngurgitat? Te simţi inteligent(ă) că i-ai fentat pe «ăştia de ne tot închide» şi tot şi mai tras un chef pe la pensiuni”.

Acesta este mesajul directorului de la Crucea Roşie Sibiu, Răzvan Biriş, postat ieri pe Facebook, în ziua în care România a înregistrat nu mai puţin de 8.651 de cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, 146 de decese şi 1.001 pacienţi internaţi la ATI.

În acelaşi timp, în Timişoara, un pacient care a fost internat 12 zile la Spitalul „Victor Babeş” a publicat un mesaj, pentru a le răspunde tuturor celor care nu cred.

„Da, e naşpa, iar spitalele sunt pline. Am fost zece în salon. Când se elibera un pat, nu dura 5 minute şi era ocupat cu alt pacient”, atrage omul atenţia. El povesteşte că mai multe zile a avut nevoie de oxigen şi abia s-a ridicat pe marginea patului. „Dragi prieteni. Pentru cei care nu mai cred, vă spun eu, virusul există. Dacă ai noroc, faci formă uşoară. Însă nu toţi avem acest noroc, eu am simţit-o pe pielea mea. Da, am fost pozitiv. Confirmat în 19.10.2020. Da, am fost internat 12 zile la Victor Babeş. A fost un adevărat coşmar, 12 zile de spitalizare plus 5 de izolare, în total 17 departe de fetele mele. Am trecut cu bine datorită medicilor extraordinari de la Victor Babeş, adevăraţi îngeri”, a scris bărbatul în mesaj.

O educatoare din Sibiu mărturiseşte la rândul ei calvarul prin care a trecut în spital.

„Începe calvarul lângă patul meu. Doamna intră în stop cardio. Are 56 de ani. Medici, asistente, monitoare îmi izbesc mereu patul, electrozi, şocuri, o scapă, o readuc în puls. Multe minute, multă disperare şi un medic tânăr care e alături de alt coleg şi asistente au ajuns la capătul puterii. Cu amărăciune în glas, vă rog să ne oprim. Nu se mai poate face nimic”, îşi începe mesajul educatoarea. Femeia povesteşte că, deşi starea sa era gravă şi lângă patul ei tocmai murise o persoană, medicii au încurajat-o: „Mă încurajează pe mine: «Moralul sus Doamna Maria, va fi bine». Eu tot mai rău, febră dureri puternice în piept şi spate. Primesc şi axiar să trec mai uşor prin şoc”. Apoi, educatoarea povesteşte că a stat câteva ore cu cadavrul lângă ea. „A doua zi, după 24 de ore de nesomn, avea să moară şi femeia din stânga mea. Eram paralizată de spaimă. Din nou acei saci negri, dar la ea s-a rezolvat în maxim o oră fiind internată pe secţia de infecţioase”, a mai povestit educatoarea.

Educatoarea din Sibiu face apel la responsabilitate şi explică că se va recupera greu, dar este fericită că este în viaţă.

Ce măsuri ar trebui luate

Reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, dr. Alexandru Rafila, avertizează la rândul lui că într-o săptămână nu vor mai fi locuri la Terapie Intensivă pentru bolnavii de COVID. „Cred că trebuie să existe şedinţe operative în fiecare dimineaţă (n.r. – la nivelul CJSU şi DSP), care să analizeze bilanţul zilei precedente şi să vadă unde este nevoie de intensificarea eforturilor de sănătate publică. Pentru a putea să facem acest lucru trebuie să avem o creştere a capacităţii de testare – mai ales în unele judeţe – şi de introducerea foarte riguroasă a unui control extern de calitate. Într-o săptămână, Terapia Intensivă va fi blocată în totalitate. Orice sistem medical – indiferent dacă discutăm de noi sau de Germania – are la un moment dat o limită fizică (număr de paturi) şi mai ales o limită a resursei umane alocate. Sigur, putem să expandăm până la un anumit nivel, după care nu mai putem să facem, în mod evident, lucrul ăsta”, a precizează Alexandru Rafila.

Autobuzele pline, principalul factor de infectare

Acesta spune că principalul factor de transmitere a SARS-CoV-2 este aglomeraţia din mijloacele de transport în comun.

„Singura soluţie este să opreşti creşterea încât să treci peste această perioadă cu un număr mai mic de cazuri. Ca să opreşti creşterea, sunt pe de o parte măsurile de sănătate publică pe care vi le-am descris eu şi care din păcate nu au fost luate, iar lucrul ăsta putea fi făcut începând din vară. Cea de-a doua componentă este legată de măsuri care să aibă într-adevăr impact în ceea ce priveşte reducerea transmiterii, având în vedere că în momentul de faţă – mai ales în oraşe – principala cale de transmitere sau sursa cazurilor noi este generată de mijloacele de transport în comun. De exemplu, în Italia, nivelul de ocupare a mijloacelor de transport în comun este permis până la 50%. Dacă stai în condiţii de înghesuială jumătate de oră sau o oră, chiar utilizând masca, protecţia nu este asigurată corespunzător”, a mai arătat Rafila.

Dacă se blochează ATI, nu mai contează rata de infectare

La rândul lui, Radu Ţincu, medic primar în cadrul secţiei ATI Toxicologie de la Spitalul de Urgenţă Floreasca, susţine că autorităţile au instituit măsuri care, până acum, s-au dovedit ineficiente.

„În primul rând, văd că nu stăm aşa de bine, precum văd unii situaţia. În al doilea rând, măsurile sanitare din alte ţări nu sunt reproductibile în România. Un element important (…) este reprezentat de capacitatea sistemului de sănătate. Indiferent cum arată parametrii epidemiologici din teritoriu, dacă sistemul sanitar ajunge la capacitate maximă nici nu mai contează care este rata de transmisibilitate, care este incidenţa la 14 zile şi aşa mai departe. Va trebui să conservăm cât mai mut timp sistemul sanitar. Este surprinzător, în schimb, un lucru: am observat pentru zonele roşii de focar – cum este şi Bucureştiul – că s-au instituit anumite măsuri acum 14 zile, ele au fost evaluate, din punctul meu de vedere au eşuat în controlul pandemiei. Cu toate astea, multe dintre DSP-uri şi DSU au preferat să implementeze pentru încă 14 zile aceleaşi măsuri, în contextul în care aveau toate datele pe masă că aceste măsuri nu au putut să corecteze situaţia în teritoriu şi că pandemia evoluează într-un ritm accelerat, pe zone de focar unde capacitatea sistemului sanitar a fost depăşită”, a declarat dr. Radu Ţincu la Digi24.

Întrebat ce lipseste din definitia de caz, medicul a răspuns: „În primul rând, testarea contacţilor. Discutăm de faptul că, în acest moment, este o explozie de cazuri. La nivelul unor comunităţi va trebui să testăm contactele din focare. În Bucureşti sunt peste 70 de focare active. Aceste focare au contacte, dar din păcate acestea nu intră în definiţia de caz şi în acest fel pierdem pacienţi potenţial pozitivi care încă pot răspândi virusul în comunitate”.

Potrivit definiţiei de caz actualizată în data de 14 octombrie, „Orice persoană care a purtat masca/echipamentul de protectie corespunzător şi a respectat distanţarea fizică nu este considerată contact direct”.

Testare insuficientă în unele judeţe

Medicul Radu Ţincu spune însă că nici modalitatea în care se realizează testarea în acest moment nu este una care să ofere o imagine de ansamblu a răspândirii SARS-CoV-2: „Este inadmisibil că la 9 luni de la începutul pandemiei există o discrepanţă uriaşă între zonele ţării. Sunt zone care testează extrem de puţin. Am auzit explicaţia că nu au infrastructură şi că trimit aceste teste către alte judeţe. Este inadmisibil ca la 9 luni un oraş reşedinţă de judeţ să nu poată testa decât 6 sau 8 cazuri în 24 de ore. Acest lucru limitează controlul pandemiei şi face ca măsurile implementate în astfel de zone să nu fie conforme cu realitatea”.