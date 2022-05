România se apără de Putin şi cu Mamba. Franţa a plasat la Capul Midia un puternic sistem antiaerian VIDEO

Franţa desfăşoară la Capul Midia - Constanţa, un puternic sistem de rachete antiaeriene care va asigura protecţia pe o rază de 100 de kilometri, inclusiv a municipiului Constanţa, dar şi a Bazei Mihail Kogălniceanu. Este vorba de un sistem SAMP/T, denumit de militarii francezi şi MAMBA.





„Desfăşurarea acestui sistem de armament face parte, de asemenea, din consolidarea posturii de descurajare şi de apărare a NATO pe flancul estic al Europei. El demonstrează capacitatea şi voinţa Franţei de a-şi proteja interesele şi pe cele ale aliaţilor săi din Europa şi permite consolidarea parteneriatului strategic care leagă Franţa de România din 2007, în special în domeniul apărării sol-aer”, arată un comunicat al Ambasadei Franţei la Bucureşti. Pentru a creşte eficacitatea sistemului şi pentru a răspunde nevoilor Integrated Air and Missile Defence (IAMD) (Apărării integrate antiaeriene şi antirachetă) ale NATO, el este conectat printr-o reţea de date tactice cu sistemul de apărare al României, dar şi cu cel al Alianţei.

Sistemul ASTER 30 SAMP/T este conceput pentru a satisface nevoile de apărare aeriană pe rază medie şi lungă de acţiune în misiuni de protecţia forţei sau protecţia zonelor de mare valoare. El poate funcţiona în modul de sine stătător sau poate fi integrat într-o reţea coordonată, aşa cum s-a decis şi pentru sistemul de la Capul Midia.

Radar 3D

MAMBA se bazează pe interceptorul Aster 30, care este o rachetă în două trepte. În prima fază a zborului, Aster 30 se ghidează inerţial, după care se trece la căutarea activă cu ajutorul radarului. Viteza maximă a rachetelor Aster 30 este de 4,5 Mach (de 4,5 ori viteza sunetului), iar altitudinea de zbor depăşeşte 20.000 de metri. Aster 30 are capacitatea de a intercepta ţinte aflate la altitudini cuprinse între 50 de metri şi 20 de kilometri. Împotriva aeronavelor care zboară la altitudini de peste 3 kilometri, raza maximă de acţiune a rachetei Aster 30 este de 100 de kilometri. Împotriva aeronavelor, dronelor sau rachetelor de croazieră care zboară la altitudini sub 3 kilometri, raza de acţiune a Aster 30 este de 50 de kilometri. Vectorul, care foloseşte combustibil solid, are o lungime de aproape 5 metri şi o greutate de 450 de kilograme.

De precizat că sistemul MAMBA foloseşte o reţea de radare şi senzori – inclusiv radar 3D (phased array radar) – permiţându-i să fie eficient împotriva diferitelor ameninţări aeriene. Concret, SAMP/T utilizează o versiune îmbunătăţită a radarului Arabel cu rază lungă, care extinde astfel capacitatea sistemului şi împotriva ţintelor cu viteze şi altitudini mari, inclusiv rachete balistice tactice (TBM). Performanţele sistemului SAMP/T vin şi cu un preţ unitar pe măsură: 500 de milioane de euro. În plus, o singură rachetă Aster 30 costă 2 milioane de euro.

Battle Group Forward Presence

Sistemul MAMBA a fost desfăşurat la Capul Midia în contextul formării Grupului de Luptă al NATO (BGFP) în România. La propunerea Franţei de a prelua rolul de naţiune-cadru, batalionul francez dislocat în România, considerat vârful de lance („Spearhead”) al Forţei cu Nivel de Reacţie Foarte Ridicat al NATO (VJTF), a format BGFP pe teritoriul României, integrând, rotaţional, efective ale Belgiei şi Ţărilor de Jos. Forţele principale ale BGFP vor fi dispuse în Centrul Naţional de Instruire Întrunită din Cincu, unde vor executa misiuni şi activităţi de instrucţie alături de structuri ale Armatei României, dar şi cu alţi militari aliaţi.

Pe lângă militari şi acest sistem antiaerian, conform unor surse militare, Franţa vrea să trimită în România şi cel puţin 12 tancuri Leclerc, 8 maşini blindate de luptă ale infanteriei şi blindate uşoare. AMX 56 Leclerc este un tanc principal de luptă (MBT) care se produce din 1991 şi a intrat în serviciul de luptă în 1992. Preţul unui AMX 56 Leclerc în anul 2011 era de 9,3 milioane de euro, fiind cel mai scump tanc din istorie. Tancul francez are un blindaj compozit, cu titan, wolfram şi straturi semireactive şi este pus în mişcare de un motor diesel cu 8 cilindri care furnizează 1.500 CP. Arma principală a tancului Leclerc este un tun de 120 de milimetri cu ţeavă lisă.