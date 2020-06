Regulile întoarcerii la sala de sport şi la mall

Alexandru Lascăr, unul dintre cei trei fondatori ai reţelei Stay Fit Gym, care exploatează în prezent şase săli de fitness în Bucureşti, cu o suprafaţă totală de 7.000 mp şi cu aproximativ 8.000 de clienţi, a declarat pentru „Adevărul” că reprezentanţii industriei s-au pregătit din vreme pentru acest moment. „Noi avem o asociaţie în cadrul căreia am gândit măsurile sanitare şi de distanţare care se vor lua. Am văzut ce au făcut şi cei din domeniu în Asia sau în alte ţări europene. Practic, am adaptat acele măsuri la condiţiile de aici. Toate aceste măsuri au fost trimise apoi, pe 17 mai, la Ministerul Tineretului şi Sportului şi se pare că, în general, ne-au dat dreptate.

Se vor pune la dispoziţie pentru fiecare client câte 4 metri pătraţi la vestiar, cel puţin 7 metri pătraţi la fitness şi de la 10 metri pătraţi în sus pentru aerobic, zumba sau kangoo jump. Alexandru Lascăr Cofondator Stay Fit Gym

Astfel, fiecare persoană care face sport va avea alocate suprafeţe standard. Concret, se vor pune la dispoziţie pentru fiecare client câte 4 metri pătraţi la vestiar, cel puţin 7 metri pătraţi la fitness şi de la 10 metri pătraţi în sus pentru aerobic, zumba sau kangoo jump. În plus, între aparatele de lucru se va păstra o distanţă minimă de 1,5 metri. Clienţii vor intra în sală cu mască şi o vor purta până la vestiar. În timpul exerciţiilor sportive, masca nu va fi obligatorie. Bineînţeles, se va asigura dezinfectarea aparatelor şi a tuturor spaţiilor de lucru”, a precizat Alexandru Lascăr.

Discutata interdicţie la duşuri

Cofondatorul Stay Fit Gym susţine că mai sunt probleme cu autorizarea accesului la duşuri. „Se discută despre o interdicţie la duşuri, dar nu mi se pare corect faţă de clienţi. Mai ales că noi avem duşuri individuale care se pot igieniza după fiecare persoană în parte. Dacă erau duşuri comune mai spuneam, dar aşa, nu mi se pare corect. Sper să se remedieze această situaţie”, a precizat Alexandru Lascăr. Declaraţia cofondatorului Stay Fit Gy vine după ce ministrul Sporturilor, Ionuţ Stroe, a creionat, ieri, măsurile avute în vedere de autorităţi pentru redeschiderea sălilor de sport, moment în care a ţinut să sublinieze că duşurile vor rămâne momentan închise. „Duşurile, deocamdată, am spus că este bine să nu le folosim, cel puţin în primele două, trei săptămâni, pentru a evalua cât mai corect dacă măsurile de relaxare pe care le propunem acum funcţionează”, a spus Ionuţ Stroe.





Programările inutile şi pierderile industriei

O altă normă explicată de ministrul Sportului, cea a programării clienţilor, este oarecum contestată de proprietarii sălilor de sport. „Sunt foarte multe reguli cu care suntem familiarizaţi cei care mergem la sală. De data aceasta sunt mai riguroase. Prima dintre ele este accesul, care trebuie realizat numai în baza unor programări, trebuie să-ţi faci programarea telefonic sau online”, a declarat Ionuţ Stroe. În replică, Alexandru Lascăr susţine că măsura este total inutilă. „Eu înţeleg obligativitatea unei programări care poate fi utilizată ulterior, în cazul unei anchete epidemiologice, după o eventuală îmbolnăvire. Dar aici programarea este inutilă, pentru că oamenii au carduri de acces, iar o trecere pe la sală este înregistrată electronic şi poate fi verificată ulterior”, a precizat Alexandru Lascăr.

Mall-urile, la control

În acelaşi timp, experţii Safe Shopping Centers (SSC), companie suedeză independentă care acreditează siguranţa centrelor comerciale din toată lumea, au anunţat, ieri, că au certificat un centru comercial din România ca fiind conform normelor de prevenţie împotriva COVID-19. Conform specialiştilor, planul pe care centrele comerciale trebuie să-l pună în practică pentru prevenirea răspândirii COVID-19 este concentrat pe doi parametri principali: asigurarea distanţării sociale de minimum 2 metri şi asigurarea dezinfectării constante a centrului comercial. Astfel, este obligatorie instalarea de totemuri cu dezinfectant pentru mâini, acţionate pe baza unui mecanism automat, cu senzor, pentru a fi folosit de fiecare client la accesul în clădire şi în zonele aglomerate.

Apoi, este obligatorie aerisirea periodică a mall-ului, în mod natural. În fine, se face controlul traficului şi al fluxurilor prin culoare de delimitare în zonele unde se creează aglomeraţie şi se instalează benzi de igienizare nanoseptice pentru zonele frecvent atinse (balustrade, butoane lifturi, uşi, spaţii grupuri sanitare, mese şi alte suprafeţe).

În plus, purtarea măştii de protecţie de către toţi angajaţii şi clienţii este obligatorie, iar la intrarea în mall se implementează măsuri pentru verificarea temperaturii de către personal avizat. Pentru a preveni crearea aglomeraţiilor în centrul comercial, va fi asigurată distanţarea socială de minimum 2 metri pentru un shopping responsabil şi în siguranţă.