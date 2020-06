Raed Arafat: Există încă risc, există clar o mişcare a cazurilor care încă nu e sub control

„Avem o Ordonanţă care este pe rolul ei pentru a fi aprobată prin lege, au fost anumite întrebări pe ea şi urma să mă duc să îi explic domnului Ciolacu (Marcel Ciolacu, liderul PSD - n.r.), anumite aspecte, Ordonanţa 68. Dar mi s-a spus să discutăm şi despre starea de alertă. Dacă mă duc acolo, normal că discutăm. Faptul că au fost şi alţii, nu îl consider un lucru rău. Eu mi-am prezentat, fără să fiu trimis pentru aşa ceva, l-am informat pe ministru şi pe premier şi am discutat de ce trebuie stare de alertă şi mai ales am explicat că nu suntem gata, că nu s-a terminat, că există încă risc, că există riscul să se agraveze situaţia pe alocuri sau în general, o să vedem. Deci aceste riscuri nu sunt terminate. Vedem situaţia cum apar cazurile. Astăzi suntem la 190 şi ceva de cazuri. Am depăşit 200, am ajuns la 238, am coborât la 125, deci există clar o mişcare a cazurilor care încă nu e sub control”, a declarat Raed Arafat la Digi 24, miercuri seara.

Şeful DSU a arătat că suntem încă departe de starea de nromalitate şi că starea de alertă trebuie abordată la modul general.

„Cred că au înţeles clar că este o problemă şi că problema nu este încă gata. Souţiile diferă din punctul de vedere al unora şi al altora şi aici trebuie discutat pe linie politică care este soluţia. Noi, în situaţiile de urgenţă avem 3 niveluri: normalitate, stare de alertă, stare de urgenţă. În normalitate acum nu suntem şi nici nu vom fi. Dacă era o situaţie anormală, o situaţie care necesită stare de alertă numai pe plan local, atunci dădea starea de alertă prefectul şi o aproba ministrul de Interne pe un judeţ. Se discută de această abordare, că sunt judeţe care stau mai bine decât altele. Eu astăzi am mai discutat cu o colegă de la INSP să văd părerea ei care este. A fost o soluţie de abordare diferenţiată. Argumentele colegei de la INSP de ce trebuie să fie abordare naţională sunt foarte valide. Ea are argumente medicale şi ea îmi zice: <dacă noi aveam limitare de circulaţie între judeţe, mergea să abordăm judeţele diferenţiat, dar din momentul în care am deschis circulaţia la liber, situaţia cu epidemia, cu infecţia, nu poate fi ţinută într-un judeţ, oamenii vor circula>. Nu putem trata problma pe alocuri. Trebuie să avem o abrodare generală cu măsuri care se iau clar. Starea de alertă înseamnă că sistemul de urgenţă, sistemul statului nu este la nivel de normalitate, este la nivel de alertă ridicat care permite să realizeze acţiuni, anumite lucruri”, a declarat Arafat.

Raed Arafat a explicat că la starea de urgenţă au putut fi detaşaţi medici şi personal medical fără ca aceştia să îşi dea acordul, în timp ce în starea de alertă este nevoie de acordul părţilor pentru detaşări.

„La starea de urgenţă am putut să detaşăm oameni chiar fără acordul lor, prin ordin. Au fost foarte multe detaşări şi am avut şi împotriviri foarte puţine. Să nu uităm Iaşiul care a fost detaşat la Suceava. În starea de alertă avem acordul angajatului şi angajatorului pentru detaşare”, a mai precizat Arafat.