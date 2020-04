RABLA Clasic şi RABLA Plus, exclusiv cu dosare electronice

Ca urmare a stării de urgenţă decretată la nivel naţional, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), aplică măsuri speciale în ceea ce priveşte derularea programelor de finanţare. Astfel, depunerea dosarelor în cadrul Programelor Rabla şi Rabla Plus se va face integral online, fiind acceptate în format electronic toate documentele necesare.

”Mulţi cetăţeni ne-au scris despre greutăţile pe care le întâmpină cu înscrierea în programele Rabla Clasic şi Rabla Plus. Le-am promis că vom adapta programele la starea de urgenţă pe care o traversăm. Astăzi pot să vă anunţ că am simplificat totul, în aşa fel încât românii să îşi poată cumpăra o maşină nouă de acasă, din faţa calculatorului. Dosarele pot fi realizate integral cu documente emise electronic şi depuse mai departe, tot prin mediul online. Vrem să mişcăm lucrurile chiar şi în această perioadă şi să ne adaptăm la ea. Avem unul dintre cele mai mari bugete AFM şi vrem să-l folosim în linii de finanţare care să sprijine populaţia şi economia ţării”, a declarat Costel Alexe, ministrul mediului, apelor şi pădurilor.

Totodată, obligativitatea prezentării certificatului de distrugere şi radiere a autovehiculelor vechi a fost înlocuită cu o comunicare online către dealer în care să fie specificate data şi numele operatorului unde maşina a fost casată. De asemenea, certificatele de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale au fost înlocuite cu o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că viitorul posesor al maşinii noi nu are datorii la stat, la momentul achiziţiei.

În privinţa termenelor de depunere a dosarelor, acestea au fost modificate după cum urmează: Pentru Rabla Clasic valabilitatea notei de înscriere, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice a fost extinsă cu 60 de zile (de la 120 la 180 de zile). În privinţa casării autovehiculului termenele au fost prelungite cu 60 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice termenul este de 180 de zile de la data emiterii contractului de finanţare şi a notei de înscriere.

Programul RABLA Plus, cel mai mare buget de până acum

Ministerul Mediului a lansat la finalul lunii martie programul RABLA Plus, despre care spunea că are cel mai mare buget din istorie: 40 de milioane de lei, cu aproape 45% mai mare decât în anul 2019.

„Anul acesta am aprobat pentru Rabla Plus cel mai mare buget de când există programul: 140 de milioane de lei, cu aproape 45% mai mare decât în anul 2019. Am crescut bugetul pentru că ne-am stabilit un obiectiv mare pentru 2020: să punem pe şoselele României aproximativ 3.000 de maşini nepoluante, adică acelaşi număr de autovehicule cumpărate prin Rabla Plus în toţi cei patru ani de când există programul. Cred că viitorul transportului este full electric, iar acest tip de transport va fi şi o garanţie a aerului bun în oraşe. Am venit şi cu o premieră anul acesta: finanţarea achiziţiilor de motociclete full electric. Există calcule care arată că dacă 10% din şoferi şi-ar înlocui maşina cu o motocicletă full electric, poluarea din trafic ar scădea substanţial, iar timpul de staţionare în trafic s-ar reduce cu până la 40%. Nu în ultimul rând, e important să vorbim şi despre o altă noutate: am impus prin ghidul de finanţare condiţia ca cei care îşi cumpără o astfel de maşină să nu o poată înstrăina cel puţin un an. România acordă cea mai mare primă pentru autovehicule electrice din Europa şi este normal să ne asigurăm că aceste maşini rămân în traficul din ţară”, declara ministrul Costel Alexe în data de 25 martie.