Document intern CNSU. Prognoză neagră pentru România: 1 milion de cazuri active de COVID-19 în septembrie. Importanţa distanţării sociale

În contextul în care numărul de cazuri de COVID-19 a crescut în România cu 54% faţă de săptămâna trecută, documentul obţinut de Digi24 atrage atenţia la faptul că distanţa socială a scăzut şi că dacă trendul va continua, România ar putea avea la mijlocul lunii august între 42447 şi 58400 de cazuri active. De altfel, documentul subliniază că în aceste condiţii am îndeplini condiţiile pentru a intra din nou în stare de urgenţă.

„Dacă noi de mâine am schimba dramatic lucrurile, tot am avea nevoie de un număr de zile. Ce înseamnă lucru dramatic, o serie întreagă de restricţii. Tot era nevoie de 20 de zile de a ajunge de la creştere la descreştere. Asta arată şi graficul. Indexul de distanţă socială e numărul de zile în care cineva contagios infectează o altă persoană. De exemplu dacă eu am o durată o durată a contagiunii de 30 de zile, dar distanţa socială e de 10 zile, înseamnă că voi infecta trei persoane. Atât timp cât această distanţă socială e în prag, vom avea o scădere. Deocamdată avem creştere”, a explicat Mihai Pascadi, reprezentant al Avantera, într-o intervenţie la Digi24.

În prezent pragul distanţării sociale este în scădere FOTO Captură