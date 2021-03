Preşedintele CSM, despre dosarul 10 august: A stârnit multe sensibilităţi. Declaraţiile precum „dosare luate cu japca”, nefericite

Concret, intervievat de mainnews.ro, Bogdan Mateescu consideră că dosarul a stârnit „multe sensibilităţi”, însă consideră că independenţa procurorilor trebuie apărată. În plus, magistratul susţine că este surprins de unele declaraţii ale ministrului Justiţiei, însă precizează că nu există un conflict cu acesta.

„Mi se par total nefericite (n.r. declaraţiile ministrului Justiţiei). Nu numai prin conţinutul argotic, dar şi prin percepţia de generalizare. (..) A apărut această declaraţie a ministrului Justiţiei, care pune anumite probleme, din perspectiva mea, asupra statutului procurorilor, pe care îi considerăm parte a autorităţii judecătoreşti şi pe care îi dorim în continuare independenţi. Am făcut ceea ce trebuia să fac în apărarea acestui standard. Aş vrea să vă rog, pe dumneavoastră şi pe cei care ne privesc , să facem un exerciţiu de imaginaţie şi să ne imaginăm că, în altă conjunctură politică, pentru că noi gândim în cheie de suporteriat politică, un alt ministru, la alegerea dvs, s-ar fi exprimat aşa, ar fi cerut un control declarativ, aşa a făcut-o, înteleg că faptic a făcut altfel, inclusiv asupra dosarului în care el însuşi făcuse o plângere penală. Facem abstracţie de dosar şi de persoană. Să ne imaginăm acel ministru, care poate nu ne place, şi ar fi făcut acelaşi lucru şi să ne gândim dacă am fi reacţionat sau nu într-o modalitate sau în alta. Eu, din interior, nu pot face rabat de la standarde, indiferent despre ce ministru este vorba, indiferent de ce dosar, cu ce consecinţe ,este vorba. Standardele de independenţă a procurorului, de limbaj, de abordare, de generalizare, trebuie păstrate şi orice derapaj trebuie sancţionat. (…) Acest dosar a stârnit, pe bună dreptate, foarte multe sensibilităţi. A fost o situaţie pe care, ca român, am simţit-o destul de greu. Instrumentarea sa a fost făcută de anumiţi magistraţi, s-a dat o soluţie de clasare, iar domnul procuror care a dispus soluţia s-a pensionat chiar cu votul domnului ministru al Justiţiei. Ulterior, s-a dispus o infirmare de către procurorul şef. Infirmarea a fost la rândul său infirmată de către judecător astfel încât a rămas clasarea, a declarat preşedintele CSM despre Dosarul 10 august.

Bogdan Mateescu a precizat însă că are o relaţie corectă în titularul portofoliului de la Justiţie.

„Eu am o relaţie foarte corectă cu Ministerul, institutional corectă, dar asta nu înseamnă să fim de acord de fiecare dată. Dorinţa noastră e să ajungem la un consens. Ca aspect oarecum supărător îl constituie aceste declaraţii nefericite, au fost câteva, care mă suprind, personal, având în vedere că împreună am discutat aspecte legate de buna funcţionare a sistemului judiciar şi dânsul şi-a manifestat deschiderea pentru rezolvare. Vom vedea dacă se şi concretizează. Dar declaraţiile acestea, apărute oarecum bombastic, nu fac bine, gen japcă. Sunt surprinzătoare în sensul neplăcut şi nu ştiu dacă fac bine în general unei abordări echilibrate a unei funcţii publice de un asemenea nivel. O lipsă de interes manifestată public a fost. E opţiunea domnul ministru, probabil a partidului care îl susţine, probabil a coaliţiei. Sunt regulile democratice pe care le cunoaştem”, a precizat preşedintele CSP.

Bogdat Mateescu mai susţine că în CSM sunt tabere de opinii, însă, deşi nu este armonie, comunicarea s-a îmbunătăţit.

„Spuneam că nu cred în existenţa unor tabere, timpul m-a contrazis. Eu cred că există tabere legate de opinii, sunt inerente oricărui organ colegial. Nu există un nucleu care să fie de acord întotdeauna. Există majorităţi, opinii conjuncturale, regula democratică este cea a majorităţii. Mi-aş fi dorit să fie comunicarea mai bună în Consiliu, nu e perfectă, toţi lucrăm la asta. Nu e perfectă, suntem personalităţi puternice. Toţi dorim binele sistemului judiciar şi nu cred ca vreunul are vreun interes personal. E îmbunătăţită comunicarea în Consiliu, zic eu. Tabere nu există, doar acceptări de opinii, suntem mult mai toleranţi unii faţă de alţii, dacă vreţi să dau din casă. Nu este armonie, aşa cum ne-am dori şi cum şi-ar dori , probabil , şi societatea”, a conchis preşeditele CSM.