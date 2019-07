Plângere la DNA împotriva lui Victor Zota, inspector şi fost director la Agenţia de Transplant, condamnat pentru trafic de ovocite. Reacţia ministrului Sănătăţii

Victor Zota, condamnat definitiv într-un dosar de trafic de ovocite, şi-a reluat activitatea în cadrul Agenţiei de Transplant (ANT), ca inspector, pe 11 martie, după ce a fost timp de câţiva ani ”coordonator naţional de transplant"”în cadrul Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, conform hotnews.ro . Deputatul Emanuel Ungureanu afirmă că Victor Zota a fost angajat ca inspector la Agenţia Naţională de Transplant „de ministrul Sănătăţii, în 11 martie 2019”. Într-un interviu acordat HotNews.ro pe 10 iunie, deputatul spunea că „Sorina Pintea a fost forţată să îl readucă pe Victor Zota, un condamnat definitiv, la Agenţia de Transplant”.

„Eu nu am fost forţată de către nimeni, nu eu aduc oamenii înapoi în instituţie. Eu am făcut înlocuirea directorului Agenţiei Naţionale de Transplant, care îşi organizează singură echipa. Domnul Zota nu a fost niciodată plecat din instituţie, doar şi-a suspendat pentru o perioadă activitatea. În momentul în care eu am numit un director la ANT, am avut doar pretenţia să îşi facă treaba, dar echipa şi-o stabileşte singur. Ministrul nu intervine decât în management şi ulterior, dacă se constată că sunt probleme, clar ia măsuri. Deocamdată, din datele statistice, activitatea de transplant s-a revigorat, am avut multe prelevări de organe în ultima perioadă. Pe mine mă interesează doar pacienţii. În rest, se vor ocupa organele competente ale statului”, a declarat Sorina Pintea, vineri, pentru „Adevărul”.

Emanuel Ungureanu o acuză, de asemenea, pe Sorina Pintea că aceasta „încalcă legea, refuzând să-mi pună la dispoziţie ultimele două rapoarte ale Corpului de Control ale Ministerului Sănătăţii pe care le-am solicitat oficial încă din 20 martie 2019. Ministrul Sănătăţii afirmă că „există reglementări regale privind rapoartele Corpului de control. Domnul deputat a depus o cerere în nume propriu, nu ca deputat, ci ca şi persoană fizică. De aceea a primit un anumit răspuns”, a precizat Pintea pentru „Adevărul”.

Emanuel Ungureanu a anunţat joi că „Am depus astăzi un denunţ la DNA-structură centrală, pentru suspiciuni de comitere a două fapte penale de către numitul Victor Zota, inspector angajat de către Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, la Agenţia Naţională de Transplant, în 11 martie 2019. În fapt, am adus în atenţia procurilor DNA, spre analiză, două documente care indică faptul că Victor Zota, condamnat anterior într-un dosar DIICOT de trafic cu ovocite, împreună cu soţia sa, Turcu Rosana-Maria, ar fi comis două fapte penale: conflict de interese şi fals intelectual. Am ataşat denunţului penal o factură din anul 2018, în valoare de 3.500 de lei, plătită de Victor Zota, în calitate de coordonator de program de transplant la Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov către PFA-ul soţiei acesteia, Turcu Rosana Maria. În baza acestei facturi, soţia lui Victor Zota ar fi prestat fictiv activităţi de coordonare în domeniul transplantului în câteva spitale din Bucureşti. Conflictul de interese este limpede ca lumina zilei. Vom vedea însă care este opinia procurorilor DNA care nu s-au autosesizat până astăzi deşi am făcut public acest document încă din luna martie a anului 2019!"

