Petre Daea susţine că a oprit grindina pentru Papa Francisc

Întrebat cum funcţionează sistemul antigrindină în condiţiile în care se înregistrează fenomene meteo extreme, ministrul Agriculturii a precizat că până în prezent au fost lansate în jur de 1.000 de rachete, dar a susţinut că ne aflăm într-o situaţie extrem de delicată pentru că în anii trecuţi nu s-a înregistrat lansarea unui număr atât de mare de rachete - 75 într-o singură zi.

"Sistemul antigrindină a dat aproximativ 1.000 de rachete până la această dată. Stăm cu ochii pe aceste puncte de lansare. Este o situaţie extrem de delicată nu am avut în anii trecuţi o zi în care să lansăm 75 de rachete de la un punct de comandă. Sâmbătă am fost la Ploieşti la centrul de comanda unde specialiştii lansaseră 75 de rachete, pentru a face faţă situaţiei cu care s-au întâlnit în ziua respectivă. Lucrăm şi acţionăm ca să ţinem cât putem sub control aceste fenomene", a subliniat şeful MADR, citat de Agerpres.

Întrebat dacă el a oprit grindina pentru Papa Francisc, Daea a răspuns zâmbind: „Da. Da“.

Citeşte şi:

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: