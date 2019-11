Numărul IT-iştilor angajaţi a crescut cu 33% în ultimul an. Piaţa muncii are nevoie în continuare de programatori

Concret, conform documentului, menţinerea scutirii de impozit pe venitul salarial pentru programatori, dar mai ales extinderea acestei facilităţi pentru programatorii care sunt studenţi în curs a făcut ca aproximativ 15.000 de salariaţi să beneficieze în plus de această facilitate fiscală. Astfel, numărul total al celor care au avut aceste facilităţi a crescut de la 75.000 în 2018, la 100.000 de angajaţi în 2019.





Tinde spre 10 la sută din PIB





Şi cu toate acestea industria IT din România este departe de a atinge vârful, susţin reprezentanţii Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii ANIS. Astfel, IT-ul contribuie acum cu 6% în PIB-ul României, dar are potenţial să ajungă la 10% în următorii 5 ani. „Doar pentru sectorul producţie de software şi servicii cifra de afaceri este estimată la aproximativ 5 miliarde Euro pentru 2020. De menţionat că la nivel european suntem pe penultimul loc în ceea ce priveşte utilizarea internetului, a digitalizării sectorului public şi a integrării tehnologiei în companii, pe ultimul loc clasându-se Bulgaria. Sperăm că ritmul de creştere al industriei se va accelera odată cu introducerea tehnologiei 5G, a demarării proiectelor de digitalizare în economie şi în administraţiile centrale şi locale şi a introducerii pe scală tot mai largă a sistemelor bazate pe Artificial Intelligence. La nivel global s-a intrat în era digitală şi suntem abia la început, iar o estimare a acestei etape ar fi o pură speculaţie”, susţine Gabriela Mechea, director executiv ANIS.





Rămâne o cerere mare de personal





Astfel numărul cererii de angajaţi va rămâne foarte ridicat în domeniu şi în perioda următoare. „În condiţiile păstrării ritmului de creştere actual estimăm un necesar de circa 15.000 specialişti pe an”, a mai declarat pentru „Adevărul” Gabriela Mechea, care a ţinut să precizeze că un număr final al specialiştilor cu competenţe digitale este imposibil de estimat mai ales că industria de gen este din ce în ce mai pregnantă în majoritatea sectoarelor economiei – sănătate, agricultură sau producţie industrială.

Scutirile de taxe ne-au făcut competitivi





De altfel, reprezentanţii Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii susţin că facilităţile fiscale au făcut şi menţin industria IT din România competitivă, într-o cursă cu alte ţări care oferă programatorilor impozit pe venit zero, subliniind că măsură de impozitare ar putea avea ca rezultat o reducere masivă a specialiştilor din ţară.





Asta în timp ce, recent actualul premier, Ludovic Orban, declara, că orice venit trebuie impozitat şi că nu i se pare normal ca salariaţii din IT să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. De atunci Ludovic Orban nu a mai revenit pe subiect, dar la instalarea actualului Guvern în schemă Ministerul Comunicaţiilor este comasat cu domeniul Transporturilor, noua entitate fiind Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor. În plus, preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luna trecută, că speră ca autorităţile să sprijine în continuare industria IT, care a cunoscut o dezvoltare fără precedent. „Pentru următorii ani, consider că sprijinirea dezvoltării sectorului digital ar trebui să se afle, cu titlu de prioritate zero, pe agenda oricărui guvern. (…) La noi, în mai puţin de un deceniu, IT&C a crescut de la practic 0 la 6% (din PIB-n.red.)” a spus Iohannis la deschiderea târgului de tehnologie şi internet GoTech World, care are loc la Bucureşti.