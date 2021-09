Noile criterii pentru admiterea în Şcolile de Poliţie

Profilul candidaţilor la concursurile de admitere în şcolile Ministerului de Interne va fi reevaluat, aceştia urmând să fie acceptaţi cu un nivel de pregătire mai ridicat decât în prezent. Asta după ce în Monitorul Oficial al României a fost publicat ordinul pentru modificarea şi completarea Ordinului MAI nr. 140/2016 care are ca scop eficientizarea procedurilor de recrutare şi selecţie a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ MAI.

Concret, modificările care au fost aduse au în vedere evaluarea probei scrise la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal, în sensul introducerii şi a altor domenii de evaluare, precum legislaţie specifică instituţiilor statului, educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic, cât şi transformarea baremelor de la probele fizice în notă.

Probele de concurs pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal sunt proba de evaluare a cunoştinţelor teoretice şi proba de evaluare a performanţei fizice şi sunt evaluate cu note de la 1 la 10 în cazul probei de evaluare a cunoştinţelor, şi note de la 5 la 10, respectiv „Nepromovat”, în cazul probei de evaluare a performanţei fizice, subliniază sindicaliştii din Europol, care mai precizează că nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

Ţintarul examenului scris

Drept urmare, proba de evaluare a cunoştinţelor teoretice pentru 90% din nota maximă cuprinde: 40 la sută pentru limba română, 15 la sută pentru limbă străină, 20 la sută pentru legislaţia specifică MAI şi instituţiilor politice ale statului şi 15 la sută subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic. Trebuie precizat că în ceea ce priveşte proba scrisă la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal, normele nou introduse nu se aplică în sesiunile de admitere organizate în anul 2021.

Probe fizice mai grele

Sindicaliştii susţin că aceste modificări ale modului în care se va face admiterea în şcolile de poliţie sunt benefice, dar nu şi suficiente.





„Este clar că aria de cunoaştere a candidaţilor va fi mai vastă. Totuşi, mai trebuie lucrat la cerinţele probelor fizice. Astfel, capra folosită la săritură trebuie neapărat ridicată. În plus, manechinul folosit în probele fizice trebuie să fie mai greu. Asta pentru că, din motive de nediscriminare, nu mai există o înălţime minimă pentru poliţişti. Am ajuns chiar să avem colege de cel mult 1,50 metri înălţime şi cu o greutate de 40 de kilograme. Un astfel de poliţist nu poate face faţă unei intervenţii în teren atunci când este neceară şi un alt gen de «discuţie» cu o persoană suspectă care se opune unei reţineri, de exemplu. Şi cum baremul minim de înălţime nu poate fi reintrodus la 1,70 metri la bărbaţi şi 1,60 metri la femei, putem umbla la probele fizice. Acum capra se sare la 1,10 metri, iar manechinul care trebuie trântit are 40 de kilograme. Vrem să aducem capra la 1,40 metri şi manechinul la 80 de kilograme. Greu de crezut că o persoană mai micuţă va putea trece de aceste probe. La aceste modificări mai lucrăm acum şi sperăm să intre în vigoare, să fie adoptate de conducerea instituţiei, pentru că sunt extrem de necesare pentru eficientizarea Poliţiei Române”, a precizat pentru „Adevărul” Gabriel Gîrniţă, preşedintele Sindicatului Democratic al Poliţiştilor SIDEPOL.

Calendarul examenelor

În unităţile de învăţământ postliceal ale MAI sunt scoase la concurs în această toamnă 1.817 locuri. Este vorba de 1.292 de locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” din Câmpina, 300 de locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” din Cluj-Napoca şi 225 de locuri la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” din Oradea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ mai multe criterii la înscriere. Între altele, trebuie să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, trebuie să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, să aibă cel puţin 18 ani şi să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de Bacalaureat. În plus, cadidaţii trebuie să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea. Cererile de înscriere se vor depune în intervalul 2-14 septembrie, iar evaluările psihologice se vor realiza până pe 20 septembrie. Probele fizice se vor desfăşura în intervalul 29 septembrie – 5 octombrie, iar examenul scris va avea loc pe 9 octombrie.