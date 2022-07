Nagâţ (CNSAS), despre minorii recrutaţi de Securitate: Una din cele mai sinistre teme. Am crezut că ne ducem spre 10.000 de copii. Vor fi cel puţin dublu

Germina Nagâţ a fost întrebată, duminică, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ce poate spune despre minorii care au colaborat cu Securitatea în anii ’80.

„ Este una dintre cele mai mai sinistre teme care se pot documenta în arhiva asta, credeţi-mă. Noi am crezut iniţial că o să ne ducem spre 10.000 de copii. Sunt mult mai mulţi. Vor fi cel puţin dublu. Vorbim despre foşti elevi de liceu, mai ales în anii ‘80, care acum sunt oameni tineri în activitate, au 40 şi ceva de ani. La tema asta noi am ajuns văzându-i pe listele de candidaţi. Deci, foarte mulţi dintre minorii recrutaţi atunci au fost, să zicem, în ultimele două mandate, verificaţi de CNSAS din oficiu pentru că erau pe listele de candidaţi. În special la locale, acolo sunt multe speţe”, a afirmat Germina Nagâţ.

Ea a menţionat că dacă notele informative au fost date atunci când aveau sub 16 ani, legea îi exonerează, iar dacă le-au făcut când aveau între 16 şi 18 ani, atunci vor fi declaraţi colaboratori.

„Dacă sunt notele sub 16 ani, legea îi exonerează. Dacă sunt între 16 şi 18 ani şi au conţinutul pe care vi l-am spus, merg la tribunal, nicio problemă, deci vor fi declaraţi colaboratori. Dar totuşi, povestea asta nu e atât de simplă. E o dimensiune etică foarte dureroasă. Cum judeci acum un adult, dar care atunci era un elev care a fost recrutat în şcoală de cele mai multe ori. Deci astea din anii ’80, care sunt pe bandă pur şi simplu, adică sunt tipizate de angajamente pentru că erau atât de multe recrutări, că nici nu mai merita să-i pui să scrie angajamentul, le dădeai să completeze o jumătate de foaie cu mânuţa lor şi asta era tot”, a explicat reprezentanta CNSAS.

Întrebată dacă există copii care şi-au turnat părinţii, Germina Nagâţ a răspuns: “Nu am văzut turnătoriile despre părinţi, dar despre prieteni şi colegi am văzut foarte multe şi toate triste. Vezi scrisul ăla de copil chinuit caligrafic de multe ori, mai ales la ţară, şi inocenţa cu care fac rău, oarecum. Deci spun lucruri grave cu cea mai mare seninătate. Adică nu simţi nicio reţinere pentru că o fac cu convingerea că e ceva foarte bun, foarte corect. Deci vezi minţile unor copii făcute praf. Adică, corupte. Este o corupere de minori asta pentru mine”.

Ea a mai afirmat că nu vede profesorii în acest peisaj, menţionând că ei nu aveau cum să lipsească atât timp cât recrutările aveau loc în unităţi de învăţământ.

„Şi ce mă îngrozeşte când mă apropii de subiectul ăsta care are atâtea victime este că nu văd profesorii. Nu-i văd. Eu am fost profesor foarte scurt timp înainte de ‘89 şi după. Dacă ai o recrutare în şcoală, din filmul ăsta nu poate să lipsească nici profesorul, nici directorul şi nu le văd şi nu le aud vocile. Nu am văzut pe nimeni. Avem mărturii la CNSAS, au venit oamenii şi-au văzut dosarele, au stat de vorbă cu noi, unii ne-au scris să ne explice din dosar cum au ajuns să fie agăţaţi pe terenul de sport sau, în sfârşit, şi nu a venit niciun profesor către CNSAS să ne spună: ”Domnilor, am fost profesor în anii aia şi iată, ştiu ce se întâmpla, eu îl duceam pe copil în cancelarie”, când era acum liber. Nu putea ofiţerul să îl scoată pe elev din clasă sau să îl ţină după program fără ştirea celor din şcoală. Nu are cum, pentru că se iau referinţe despre situaţia la învăţătură. Se completează o fişă şi în care scrie că învaţă bine, nu are probleme la purtare. Informaţiile astea nu poţi să le iei de oriunde, le iei de la sursă, le iei de la cadrul didactic. E foarte dureros subiectul şi este dureros şi pentru că e aruncată în derizoriu chiar de foştii ofiţeri. Dacă aţi vedea, aţi cerceta tema să vedeţi care sunt comentariile lor pe bloguri sau în diverse locuri, să vedeţi că ei se amuză pur şi simplu”, a transmis Germina Nagâţ.