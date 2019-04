Ministrul Apărării, acuzat că s-a antepronunţat în licitaţia pentru corvete: Naval Group ar fi câştigat contractul. Replica lui Gabriel Leş

Defense România în urma unui interviu cu ministrul de resort, arată profit.ro. Întrebat dacă va fi reluată procedura de evaluare a celor trei oferte depuse, în cazul în care, prin absurd, procurorii termină ancheta până în iunie, Gabriel Leş este citat spunând: ”Nu, ar trebui anunţat câştigătorul. Din păcate, a apărut şi-n presă, se ştie tot, ordinea, poziţionarea celor trei competitori. În funcţie de decizia care se va lua la Departamentul pentru Armament, să vină cu o propunere de decizie cât mai repede”. Naval Group (Franţa), Damen (Olanda) şi Fincantieri (Italia) sunt cei trei competitori în această licitaţie. Potrivit informaţiilor apărute în presă, Naval Group ar fi depus o ofertă de 1,2 miliarde de euro, celelalte oferte fiind de 1,25 miliarde de euro (Damen) şi 1,34 miliarde de euro (Fincantieri). La începutul anului, licitaţia pentru achiziţia celor patru corvete multifuncţionale destinate Marinei Militare Române, procedură pregătită încă din vara anului 2017, prin redactarea actului normativ, dar nefinalizată nici astăzi, a fost suspendată, Departamentul pentru Armamente din Ministerul Apărării sesizând Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel pentru "suspiciuni rezonabile" privind derularea în deplină legalitate a procedurii. Atunci a fost fost sesizat Parchetul Militar cu argumentul că situaţia este de natură să afecteze realizarea interesului naţional de securitate în ceea ce priveşte Programul de înzestrare esenţial „Corvetă multifuncţională”. La acel moment exista şi un litigiu pe rolul Curţii de Apel Constanţa, prin care Şantierul Naval Constanţa, ca parte la „Asocierea dintre Naval Grup Franţa şi Şantierul Naval Constanţa S.A.”, solicita „anularea în tot a HG nr. 48 / 2018”, act normativ care fundamentează derularea licitaţiei. Ulterior, Şantierul a renunţat la proces. "Naval Group, câştigătorul licitaţiei pentru corvete" este titlul articolului redactat de publicaţiaîn urma unui interviu cu ministrul de resort, arată. Întrebat dacă va fi reluată procedura de evaluare a celor trei oferte depuse, în cazul în care, prin absurd, procurorii termină ancheta până în iunie, Gabriel Leş este citat spunând: ”Nu, ar trebui anunţat câştigătorul. Din păcate, a apărut şi-n presă, se ştie tot, ordinea, poziţionarea celor trei competitori. În funcţie de decizia care se va lua la Departamentul pentru Armament, să vină cu o propunere de decizie cât mai repede”. Naval Group (Franţa), Damen (Olanda) şi Fincantieri (Italia) sunt cei trei competitori în această licitaţie. Potrivit informaţiilor apărute în presă, Naval Group ar fi depus o ofertă de 1,2 miliarde de euro, celelalte oferte fiind de 1,25 miliarde de euro (Damen) şi 1,34 miliarde de euro (Fincantieri). La începutul anului, licitaţia pentru achiziţia celor patru corvete multifuncţionale destinate Marinei Militare Române, procedură pregătită încă din vara anului 2017, prin redactarea actului normativ, dar nefinalizată nici astăzi, a fost suspendată, Departamentul pentru Armamente din Ministerul Apărării sesizând Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel pentru "suspiciuni rezonabile" privind derularea în deplină legalitate a procedurii. Atunci a fost fost sesizat Parchetul Militar cu argumentul că situaţia este de natură să afecteze realizarea interesului naţional de securitate în ceea ce priveşte Programul de înzestrare esenţial „Corvetă multifuncţională”. La acel moment exista şi un litigiu pe rolul Curţii de Apel Constanţa, prin care Şantierul Naval Constanţa, ca parte la „Asocierea dintre Naval Grup Franţa şi Şantierul Naval Constanţa S.A.”, solicita „anularea în tot a HG nr. 48 / 2018”, act normativ care fundamentează derularea licitaţiei. Ulterior, Şantierul a renunţat la proces.

La finele anului trecut, preşedintele PSD Liviu Dragnea afirma că la nivel guvernamental s-a greşit în privinţa achiziţionării de corvete, pentru că trebuia să fie redactat un contract de tip acord "guvern la guvern" şi adoptată o decizie strategică privind ţara din care provine compania cu care să fie încheiat acest contract. "Să plecăm de la «Le Figaro». Ăla de fapt nu a fost un interviu (cu Ion Iliescu, acesta contestând unele afirmaţii cu atacuri la adresa lui Dragnea - n.r.) de fapt, a fost o discuţie înregistrată cum a fost înregistrată. (...) Dacă este ceva neadevărat şi s-a dovedit că a fost ceva neadevărat, adică o mistificare, înseamnă că undeva este un interes, un interes incorect sau nelegitim. Tot în Franţa a apărut în nu mai ştiu ce ziar de mai mic tiraj, dar trebuia să apară, că Guvernul francez este foarte supărat pe mine că eu blochez Ministerul Apărării să nu care cumva să cumpere corvetele de la francezi, pentru că vreau să le dau la olandezi. Pe ce se bazează asta? Pe nimic. Ce încearcă de fapt? Să pună presiune pe Ministerul Apărării să facă corvetele cu francezii. Habar n-am cu cine o să le facă. (...) Aici cred că s-a greşit de către ministrul Apărării precedent, sau de către Guvern, acest tip de contracte de o asemenea valoare, de o asemenea importanţă strategică, trebuia făcut de tip acord guvern la guvern şi luată decizia strategică cu care ţară să mergi, că nu se cumpără biciclete, se cumpără corvete, dincolo de faptul că este un miliard şi ceva de euro, cred, sunt foarte importante pentru sistemul de apărare al României", a spus atunci Dragnea la Antena 3. Grupul Naval Francez este încă implicat într-un scandal de corupţie în Malaysia, pentru vânzarea, în 2002, a două submarine, fiind vehiculate suspiciuni de mită în relaţia cu autorităţile acestui stat şi ridicate semne de întrebare faţă de moartea anumitor persoane implicate în tranzacţie. Anchetele derulate până acum nu au relevat probe în acest sens, iar acuzaţiile au fost negate de ambele părţi, Reuters anunţând însă, la finele anului trecut, că ancheta a fost redeschisă. Tot Reuters anunţa, în 2017, că procurorii francezi au deschis o anchetă legată de potenţiala "corupţie a funcţionarilor străini" în cazul unui contract de 7,5 miliarde de euro între DCNS şi Brazilia pentru vânzarea a 5 submarine. Grupul francez a negat acuzaţiile de fiecare dată, transmiţând că respectă legislaţia fiecărei ţări.

Gabriel Leş: “Am confirmat ordinea apărută în presă”

Prezent în cursul zilei de miercuri la Adevărul Live, ministrul Apărării, Gabriel Leş, a negat că s-ar fi antepronunţat în afacerea corvetelor pentru Forţele Navale Române. “Nu înseamnă că m-am antepronunţat. În acel interviu am fost întrebat dacă ordinea apărută în presă prin acea scurgere de informaţii este una corectă şi am răspuns <<Da, este corectă, dar decizia aparţine MApN prin Departamentul pentru Armamente>>. Secretarul de stat este autoritatea contractantă cu Departamentul pentru Armamente şi Romtehnica SA. Ei sunt cei care vor veni cu o propunere pentru că la alegerea soluţiei finale nu se ia în calcul numai nivelul de preţ. Sunt luate în calcul şi propunerea tehnică sau gradul de integrare în industria noastră de apărare. Asta am vrut să comunic atunci. Am confirmat ordinea apărută în presă. Oricum, o să verificăm cum au ajuns aceste informaţii să fie publice mult prea repede. Nu am cum să mă antepronunţ pentru că în momentul de faţă nu am un raport de la secretarul de stat pentru Armamente despre această procedură de achiziţie. În această procedură, există o sesizare a organelor de cercetare (Parchetul Militar-n.r.) şi în funcţie de ce se va întâmpla acolo se va veni cu o decizie. Eu nu vreau să intervin. Procedura a început anul trecut şi s-a finalizat până la venirea mea şi nu ştiu ce s-a întâmplat parcursul procedurii. Oricum secretarul de stat m-a informat despre ce nereguli au fost semnalate în această procedură şi există şi un raport în acest sens”, a declarat Gabriel Leş.

Atunci când i s-au solicitat detalii despre conţinutul sesizării penale, ministrul Apărării a refuzat să le furnizeze motivând că aşteaptă decizia procurorilor.

“Oricum, capabilitatea (corvetele Forţelor Navale- n.r.) este foarte importantă, vrem să integrăm cât mai mult din acest produs în industria românească de apărare. Şi, foarte important, în această procedură trebuie să respectăm legislaţia şi trebuie să răspundem cerinţelor operaţionale ale Armatei Române. Trebuie să alegem cele mai bune produse”, a precizat Gabriel Leş.

