Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de selecţie pentru propunerile de numire la şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT

Potrivit MJ, noua procedură se va desfăşura în perioada 2 decembrie - 22 ianuarie 2020.

"Ministerul Justiţiei organizează, în perioada 2 decembrie - 22 ianuarie 2020, la sediul său din Bucureşti, strada Apolodor, numărul 17, sectorul 5, selecţia procurorilor în vederea efectuării propunerii de numire în funcţiilor vacante de conducere, respectiv: procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism", se precizează în anunţul publicat pagina de internet ministerului.

Conform calendarului, candidaţii pot depune cereri de înscriere pentru funcţia de conducere vacantă până pe 23 decembrie inclusiv.

Cererile de participare la selecţie vor fi însoţite de dovada îndeplinirii condiţiilor de vechime, un proiect privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care participă la selecţie, un curriculum vitae, minim 10 lucrări întocmite de procuror în compartimentele în care şi-a desfăşurat activitatea în ultimii cinci ani, ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale a procurorului participant la selecţie şi orice alte înscrisuri relevante.

Lista procurorilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la selecţie şi programarea interviurilor se vor afişa la sediul Ministerului Justiţiei şi pe site-ul instituţiei la data de 24 decembrie, urmând ca, în perioada 14- 17 ianuarie, candidaţii selectaţi să susţină interviurile cu ministrul Justiţiei.

Rezultatele selecţiei vor fi anunţate public pe 21 ianuarie.

"Propunerile ministrului Justiţiei vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea obţinerii avizului acestei instituţii. Ulterior obţinerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Justiţiei înaintează propunerea preşedintelui României în vederea numirii în funcţia de conducere. Calendarul aprobat va putea suferi modificări în funcţie de numărul procurorilor înscrişi", se menţionează în anunţ.





Calendarul perioadei de concurs





In perioada 14.01.2020 – 17.01.2020, procurorii participanti la selectie vor sustine, in fata Comisiei de interviu, un interviu constand in :





sustinerea proiectului privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care participa la selectie;

verificarea aptitudinilor manageriale si de comunicare;

evaluarea pozitiei candidatului in raport cu valorile profesiei si a functiei pentru care candideaza ( integritate, responsabilitate si raspundere);





Rezultatele selectiei se vor afisa la sediul Ministerului Justitiei si se vor publica pe pagina de internet a acestuia, la data de 21.01.2020 .





CRITERIILE DE EVALUARE

„A interviului sustinut in cadrul selectiei procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire in functiile de conducere prevazute de art 54 (alin. 1) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Sustinerea proiectului privind exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere; Se vor avea in vedere urmatoarele :

Prezentarea sintetica a unitatii/structurii pentru a carei conducere participa la selectie; Se va analiza capacitatea de analiza si sinteza a candidatului, precum si rigoarea informatiilor furnizate; Identificarea unor eventuale disfunctii si vulnerabilitati in activitatea unitatii/structurii pentru a carei conducere participa la selectie; Se va evalua capacitatea de cunoastere si reflectie a candidatului asupra activitatii unitatii/structurii pentru a carei conducere participa la selectie; Propunerea unor solutii pentru prevenirea si inlaturarea deficientelor identificate; Se va evalua capacitatea candidatului de a justifica/prezenta modul de implementare a solutiilor preconizate pentru inlaturarea disfunctiilor constantate; Compatibilitatea proiectului managerial privind exercitarea atributiilor specifice de conducere, intocmit de procurorul care participa la selectie cu cel al procurorului ierarhic superior, daca este cazul. Cu privire la :

Verificarea aptitudinilor manageriale si de comunicare; Se vor avea in vedere urmatoarele:

Capacitatea de organizare; Asumarea responsabilitatilor; Rapiditate in luarea deciziilor Rezistenta la stres; Autoperfectionarea; Capacitatea de analiza, sinteza, previziune, strategie si planificare pe termen scurt, mediu si lung; Initiativa in modernizarea managementului unitatii/structurii; Capacitatea de adaptare rapida; Capacitatea de relationare si comunicare; Capacitatea si disponibilitatea de a lucra in echipa si de a colabora cu colegii; Cunostinte privind comunicarea publica si interpersonala, rezolvarea conflictelor si situatiilor de criza; Cunostinte de management juridic si judiciar. Cu privire la :

3.) Evaluarea pozitiei candidatului in raport cu valorile profesiei si functiei pentru care participa la selectie;

Se vor evalua:

Motivatia candidatului pentru ocuparea unei functii in structura/unitatea de parchet pentru care participa la procedura de selectie; Aptitudinea candidatului fata de valorile profesiei si functiei de conducere (integritate, responsabilitate si raspundere) ; Aprecieri personale ale candidatului asupra nivelului de integritate, responsabilitate si raspundere din cadrul sistemului judiciar, propuneri si solutii pentru cresterea increderii cetatenilor in justitie;



COMISIA DE INTERVIU

Este formata din : Presedintele comisiei: Ministrul Justitiei

Membrii comisiei: Secretari de stat ai Ministerului Justitiei; Un procuror (care a urmat cursuri de management si organizare institutionala), desemnat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii; Un reprezentant al Institutului National al Magistraturii, desemnat de catre directorul Institutului National al Magistraturii; Un specialist in management, organizare institutionala si comunicare desemnat de Academia de studii economice – Facultatea de management, Bucuresti - membru; Un psiholog( desemnat dintre psihologii Consiliului Superior al Magistraturii); Un consilier al ministrului justitiei;





